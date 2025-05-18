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Никто не вкладывает в компанию без лидера: экс-глава совета airBaltic считает увольнение Гаусса ошибкой 1 875

Бизнес
Дата публикации: 18.05.2025
TV3
Никто не вкладывает в компанию без лидера: экс-глава совета airBaltic считает увольнение Гаусса ошибкой

Бывший председатель совета airBaltic, предприниматель Клавс Васкс, в подкасте Piķis un ģēvelis! признал, что увольнение бывшего руководителя авиакомпании Мартина Гаусса (на фото) было слишком поспешным и необоснованным.

Он считает, что этот шаг был предпринят в отсутствие четко высказанной акционерами стратегии на будущее, что бросает тень на дальнейшие планы airBaltic, включая выход на биржу (IPO). Васкс подчеркивает: непонятно, как предприятие может говорить о выходе на биржу, если у него нет четкой команды руководства. "Ни в одной инвестиционной среде не принято вкладывать в предприятие, оставшееся без лидера. Так просто не бывает", - заявляет он. По его мнению, Гаусс обладал способностью убеждать и продвигать сложные процессы, и это могло помочь достигнуть минимальных целей IPO, несмотря даже на вызовы рынков.

Пока руководителем был Гаусс, часть флота долгое время простаивала из-за дефектов двигателей, и убытки в 2023 году превысили 120 млн евро. Тем не менее Васкс подчеркивает, что команда предприятия действовала ответственно: активно сотрудничала с партнерами, в том числе с изготовителями двигателей, делала все возможное в сложной рыночной ситуации. "Эти люди трудились без продыха, с искренним желанием вытянуть предприятие", - говорит он.

Васкс признает: если бы он до сих пор возглавлял совет, он бы ушел вместе с Гауссом, заявляя о единой ответственности. Он называет увольнение Гаусса ошибкой и считает, что при отсутствии четкого плана у акционеров такой шаг скорее вредит, чем дает решения. "Если мы хотим говорить о бирже, у нас прежде всего должны быть руководство, стратегия и честность по отношению к обществу", - подводит итог Васкс.

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  • 20-го мая

    А какая кормушка пропала. Как же быть ? Надо что-то новое сооружать .

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