Стоимость биткоина превысила исторический максимум

Стоимость биткоина на торгах в четверг значительно превысила исторический максимум в 109,5 тысячи долларов, поднимаясь почти до 111,8 тысячи, свидетельствуют данные Binance. На момент написания материала цена криптовалюты скорректировалась до примерно 110,8 тысячи долларов.

Как пишет «Интерфакс», на фоне ослабления доллара и поддержки американскими законодателями документа GENIUS Act, предусматривающего федеральное регулирование криптоактивов, привязанных с традиционным валютам, трейдеры все оптимистичнее настроены относительно перспектив биткоина.

За месяц актив подорожал более чем на 22 тысячи долларов, и уже накануне торговался у рекордных отметок.

В начале апреля, после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США, стоимость криптовалюты, превышавшая накануне его инаугурации в январе 109 тысяч долларов, упала ниже 75 тысяч. Обратный путь ей удалось проделать за полтора месяца.