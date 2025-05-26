Банк больше не зачисляет Шрёдеру платежи от «Nord Stream 2»

Региональный немецкий банк Sparkasse Hannover прекратил зачисление на счёт бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера платежей от оператора газопровода Nord Stream 2 AG, соединяющего Россию и Германию, сообщает немецкая газета Bild, пишет ЛЕТА со ссылкой на RFE/RL.

Газета пишет, что зарегистрированная в Швейцарии компания каждые шесть месяцев переводила Шрёдеру около 200 тысяч евро. Это вознаграждение за его должность председателя совета директоров Nord Stream 2 AG, которую он занимает с 2016 года.

С середины 2024 года Sparkasse Hannover начала блокировать эти переводы и возвращать средства в филиал российской Газпромбанка в Люксембурге, сообщает Bild. Банк объяснил свои действия опасениями по поводу возможных санкций со стороны США.

По информации издания, за несколько недель до начала блокировки платежей пост председателя наблюдательного совета Sparkasse Hannover, контролируемого муниципалитетом Ганновера, занял мэр города Белит Онай, который неоднократно критиковал Шрёдера за его связи с Россией. В марте 2022 года по инициативе Оная была начата процедура по лишению Шрёдера звания почётного гражданина Ганновера за связи с Россией, однако Шрёдер сам отказался от этого звания.

Согласно Bild, Шрёдер не подал в суд на Sparkasse за блокировку платежей.

Хотя газопроводы Nord Stream (Северный поток) были завершены в 2021 году, они так и не были введены в эксплуатацию по политическим причинам. В Швейцарии против Nord Stream 2 AG начата процедура банкротства.