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В российской банковской системе - 2 000 000 000 000 евро, но она несется к краху 1 1200

Бизнес
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Финансовая пирамида РФ может рухнуть.

Финансовая пирамида РФ может рухнуть.

Кризисные тенденции признают и прокремлевские аналитики.

В России растет вероятность системного банковского кризиса, предупредили эксперты близкого к властям аналитического центра ЦМАКП. Под таким кризисом они понимают выполнение хотя бы одного из трех условий: доля проблемных активов превышает 10% активов банковской системы; «набег на банки» – клиенты и вкладчики забирают значительную доли средств со счетов; вынужденная реорганизация значительной (более 10%) части банков или масштабная (более 2% ВВП) докапитализация банков (чтобы предотвратить коллапс).

Для раннего предупреждения об угрозе того или иного кризиса ЦМАКП разработал несколько опережающих индикаторов. Пока ни одно из условий системного банковского кризиса не выполняется, но многое указывает на его высокую вероятность, пишут эксперты ЦМАКП. Поэтому их внимание сосредоточено даже не на поведении опережающего индикатора возникновения кризиса, а на поведении опережающего индикатора его продолжения.

ЦМАКП называет сложившуюся ситуацию «резонансом» нескольких негативных сигналов и тенденций, указывающих на усиление макрофинансовых рисков. Это рост проблемных и безнадежных долгов у банков, недавний сигнал о высоком риске «бегства вкладчиков», а также усиление сигналов о рисках затяжного системного банковского кризиса и возникновения и последующем затягивании рецессии в российской экономике. Эти сигналы пока остаются слабыми, а уровень рисков пока оценивается, как низкий, но они медленно, но верно усиливаются. ЦМАКП в основном связывает это с жесткой денежно-кредитной политики в России и нестабильностью на глобальных рынках.

Центробанк признает, что жесткая политика ухудшает финансовое положение российских компаний и снижают качество корпоративного кредитного портфеля, а его меры по ограничению розничного кредитования в сочетании с высокими ставками ведут к росту доли плохих долгов у населения. Старые кредиты портятся, а новых выдается меньше. В недавнем обзоре финансовой стабильности регулятор включил в число основных уязвимостей (всего их шесть) кредитный риск на компании и высокую нагрузку граждан. Он отмечает рост стоимости риска (отношение резервов к портфелю) в корпоративном кредитовании и ухудшение обслуживания долгов в розничном. С последним, в частности, столкнулись два крупнейших банка, Сбер и ВТБ, обращает внимание ЦМАКП.

О проблемах говорит рост спроса на реструктуризации, отмечает ЦМАКП и признает ЦБ. Регулятор зафиксировал всплеск реструктуризаций в марте – начале апреля: 2,3 триллиона рублей (23 миллиарда евро). Но затем их объем снизился в три раза, показал оперативный опрос крупнейших банков. Руководители Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин допускали рост долговых проблем российских компаний из-за высоких ставок (Греф – дефолтов, Костин – реструктуризаций). ЦБ, чтобы избежать массовых банкротств, недавно попросил банки до конца года по возможности удовлетворять заявки на реструктуризации и сделал им поблажки по резервированию реструктурированных с июля 2024 г. кредитов.

ЦБ не считает проблемы опасными. По его данным, на конец апреля доля проблемных долгов в корпоративном портфеле банков составляла 4% (она стабильно держится у этого уровня), в розничном – 5,5% (она неуклонно растет). При этом у банков под такие долги сформированы достаточные резервы – 72% по корпоративным и 87% по розничным, а также накоплен достаточный буфер капитала. В розничном кредитовании он составлял 1,3 триллиона рублей на конец марта. С апреля банки начали накапливать буфер по кредитам крупнейшим компаниям заемщикам: ЦБ ужесточил условия их кредитования.

Большинство компаний и отраслей (кроме угольной) нормально справляются с высокими ставками, считает регулятор, допуская при этом банкротства отдельных компаний, в том числе из числа крупнейших. По его оценкам, у 13 из 78 крупнейших корпораций прибыль меньше процентных платежей. Но о системном риске, по его мнению, речи не идет. По оценке рейтингового агентства АКРА, в этом году проблемными могут стать кредиты в размере 20% капитала банковской системы, или 3,7 трлн руб. На конец апреля проблемных долгов на балансах банков было 5,2 триллиона (корпоративные 3,2 триллионов рублей, розничные – 2 триллионов). Вместе это менее 5% активов банковской системы, которые к началу мая составляли почти 200 триллионов рублей (2 триллиона евро).

Замедление роста или даже снижение кредитного портфеля не критично уверен ЦБ. Например, доля плохих розничных кредитов заметно выросла, но бывало и гораздо больше – например, в 2014–2016 гг. Как раз тогда – в конце 2014 – начале 2015 г. был один из системных банковских кризисов, предсказанных опережающим индикатором ЦМАКП.

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(1)
  • З
    Злой
    31-го мая

    Знаем, знаем, экономика "разорвана в клочья ", не устали ждать ещё?

    18
    1

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