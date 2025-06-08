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Из-за ссоры Маска с Трампом акции Tesla упали ниже триллиона USD 0 575

Бизнес
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
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Самый богатый человек Земли не поддержал сокращение налогов.

Бизнесмен Илон Маск приготовился «разнести» республиканцев на выборах в конгресс и финансово поддержать избирательные кампании демократов после ссоры с президентом Дональдом Трампом, сообщил NBC один из советников предпринимателя. «Ему плевать на республиканцев, Национальный комитет Республиканской партии, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет. <…> Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал советник Маска.

Несколько месяцев назад бизнесмен пообещал потратить $100 миллионов на политическую деятельность, передав средства организациям, связанным с Трампом. Но деньги до сих пор не поступили и, по словам собеседника NBC, не поступят. «Их больше нет», — отметил он. Теперь, как пишет NBC, конгрессменам от республиканской партии следует опасаться поддерживать «большой красивый» законопроект Трампа, который стал причиной раздора между президентом и Маском.

В частности, законопроект предполагает продление налоговых льгот и может, по оценкам экономистов, увеличить дефицит бюджета США примерно на $600 миллиардов. Маск назвал инициативу «омерзительным извращением». Трамп в Белом доме заявил, что бизнесмену следует критиковать его, а не законопроект. «У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», — отметил президент. В ответ на это Маск в соцсети Х написал, что без него Трамп проиграл бы выборы, а демократы не контролировали бы палату представителей.

Трамп отреагировал на это заявление в своей соцсети Truth Social. Он написал, что самый простой способ сэкономить «миллиарды и миллиарды» долларов бюджета — «это прекратить государственные субсидии и контракты Илона». Маск после этого заявил, что «настало время сбросить настоящую бомбу». По его словам, Трамп фигурирует в деле Джеффри Эпштейна, который умер в тюрьме в 2019 году. Следствие подозревало его в торговле несовершеннолетними, которых заманивали на частный остров Эпштейна, где их насиловали представители американской и мировой элиты. Именно из-за того, что Трамп фигурирует в этом деле, его материалы до сих пор не были опубликованы, отметил Маск. Трамп, в свою очередь, заявил, что бизнесмен «просто сошел с ума». Миллиардер на этом не остановился и в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети Х, следует ли объявить Трампу импичмент, написал: «Да», а также поддержал предложение заменить Трампа на вице-президента Джей Ди Вэнса.

В результате перепалки состояние Маска, по данным Bloomberg, сократилось на $ 34 миллиарда. Однако предприниматель все еще занимает первое место в списке богатейших людей мира с состоянием $ 335 миллиардов. При этом акции его компании Tesla упали на 14,26%, а рыночная стоимость сократилась на $ 150 миллиардов — до $ 915,75 миллиардов. Как пишет Politico, Белый дом готовит телефонный разговор Трампа и Маска, чтобы договориться о прекращении ссоры.

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