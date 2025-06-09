Автомотриса, поезд и дрезина: Latvijas dzelzceļš распродаёт технику

АО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) с сегодняшнего дня до 9 июля проведёт электронный аукцион по продаже трёх единиц железнодорожной техники, говорится в сообщении предприятия в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

С начальной ценой 75 818 евро LDz выставит на торги автомотрису «AGV 794» 1978 года выпуска. Техника находится в Слоке.

Также LDz продаст дизель-поезд «DR1A-405» 1983 года выпуска. Начальная цена — 54 340 евро, техника размещена на улице Алтонавас, в Риге.

LDz предложит к продаже и дрезину «DGKU 2036» 1987 года. Начальная цена — 53 749 евро, и она находится на улице Эмилии Беньяминяс, в Риге.

Как сообщалось ранее, оборот концерна LDz в прошлом году, согласно аудированным данным, составил 233,738 миллиона евро, что на 11,3% меньше по сравнению с 2023 годом, тогда как убытки концерна выросли многократно — до 39,438 миллиона евро.

В то же время оборот материнской компании LDz в 2024 году составил 155,101 миллиона евро, что на 6,2% меньше, чем в 2023 году, а убытки LDz до финансовых компенсаций в прошлом году увеличились на 81,4% — до 58,86 миллиона евро.

LDz является управляющим публичной железнодорожной инфраструктурой и головным предприятием концерна LDz.