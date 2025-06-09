Десять крупнейших мультилатиноамериканских компаний получают 73% своих доходов на других рынках и обеспечивают работой 62% своего персонала за границей, лидерами являются Бразилия, Мексика и Аргентина, согласно отчету Ибероамериканского генерального секретариата (Segib) и ICEX-Invest in Spain, официального испанского органа.

Это данные нового Индекса GLOBAL LATAM мультилатиноамериканских компаний (IGLM), который измеряет наиболее интернационализированные компании Латинской Америки, о чем в четверг сообщила Segib.

Мультилатиноамериканские компании — это компании, происходящие из Латинской Америки и работающие в нескольких странах региона, а также за его пределами. Такие компании обычно отдают приоритет инвестициям за пределы страны происхождения и могут иметь значительный объем выручки, часто превышающий 250 миллионов долларов в год.

Этот индекс включает 348 компаний из Латинской Америки с продажами более 2,5 миллиардов долларов, при этом основные из них происходят из Аргентины, Мексики, Чили и Бразилии.

Лидирует аргентинская компания Tenaris, специализирующаяся на металлах. За ней следуют Orbia (Мексика, нефть/химия); Nemak (Мексика, транспорт/производство); Bimbo (Мексика, продукты питания); Cemex (Мексика, цемент); Mercadolibre (Аргентина, технологические услуги); SQM (Чили, нефть/химия); Gruma (Мексика, продукты питания); Vale (Бразилия, горнодобыча) и Minerva Foods (Бразилия, продукты питания).

Таким образом, подтверждается историческое лидерство таких компаний, как Tenaris, Orbia, Bimbo и Cemex, однако, как уточняет индекс, «за этим фасадом скрывается гораздо более динамичная экосистема, чем та, что описывалась в рейтингах до COVID».

Для составления индекса учитываются четыре переменные: доходы и занятость, генерируемые за границей, взвешенный географический охват и финансовая устойчивость.

По странам Бразилия лидирует по абсолютному числу компаний (19 фирм), хотя Мексика демонстрирует самый высокий средний показатель IGLM благодаря моделям финансового и операционного «ниршоринга» (аутсорсинга).

По секторам химическая промышленность, агропромышленность и цифровые услуги превосходят по эффективности другие исторические сектора, такие как металлургия или ископаемая энергетика.

Испания — «мост» для мультилатиноамериканских компаний в Европе

Исследование подчеркивает роль Испании как «платформы-моста», поскольку 28 компаний из топ-50 рейтинга мультилатиноамериканских компаний выбрали эту страну в качестве базы для операций в Европе.

«Комбинация культурной близости, налоговых льгот и доступа к ЕС начинает превращаться в конкретное конкурентное преимущество», — отмечает Индекс GLOBAL LATAM мультилатиноамериканских компаний.

Отчет также подчеркивает, что присутствие 44 мультилатиноамериканских компаний в США «подтверждает притягательность крупнейшего потребительского рынка в мире». В качестве новшества отмечается, что полдюжины компаний перенесли инженерные центры из Силиконовой долины в Остин и Феникс из-за затрат и близости к мексиканским заводам.