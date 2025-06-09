МВФ советует Латвии: меньше льгот, больше налогов

Как говорится в предварительных выводах миссии, которые станут основной отчета для правления МВФ, на экономику Латвии влияют сложная глобальная экономическая среда и структурные изменения в стране.

"Геоэкономическая фрагментация, геополитическая напряженность, повышение торговых барьеров и неопределенность торговой политики, а также нехватка рабочей силы и квалифицированных кадров усугубляют проблемы роста производительности", - заключила миссия МВФ.

Миссия признает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Латвия сталкивается с серьезным давлением на расходы, обусловленным старением населения, потребностями обороны и инвестиций в энергетическую безопасность.

Для решения этих проблем миссия "рекомендует Латвии мобилизовать дополнительные поступления и ускорить структурные фискальные реформы". Для повышения достаточности пенсионных выплат необходимо укрепить второй и третий уровни пенсионной системы. Властям следует продолжить мониторинг рисков финансового сектора, в том числе подверженности банков риску в секторе коммерческой недвижимости, и пересмотреть взносы банковской солидарности, говорится в предварительном отчете миссии, опубликованном в понедельник.

Миссия также рекомендует рассмотреть меры по повышению производительности труда, что укрепит устойчивость и рост экономики. Среди рекомендуемых мер миссия призывает рассмотреть вопрос о повышении качества и количества корпоративных инвестиций, например, путем улучшения доступа компаний к финансированию, стимулировать перераспределение рабочей силы и капитала в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью и адаптации цифровых технологий к традиционным секторам.

МВФ ожидает, что реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в этом году составит около 1 %, а инфляция увеличится примерно до 3 %.

Риски для латвийской экономики связаны с ростом геополитической напряженности, импортными тарифами и неопределенностью торговой политики. Хотя прямая торговля с США невелика, ослабление спроса на важных европейских рынках и снижение потребительского и делового доверия могут повлиять на экономическую и финансовую стабильность. Сильное восстановление экономики ключевых торговых партнеров, повышение уверенности благодаря улучшению безопасности, более быстрое, чем ожидалось, выделение средств из фондов ЕС и быстрая реализация структурных реформ могут привести к более сильному, чем ожидалось, экономическому росту.

МВФ отмечает, что бюджет на этот год является адекватным, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе латвийское правительство столкнется с давлением на расходы - с увеличением расходов на пенсии и здравоохранение, оборону и энергетическую безопасность. Правительство обязалось выделять 5% ВВП на оборону с 2026 года, но без мер по увеличению фискальных доходов и пересмотра приоритетов фискальный дефицит может увеличиться в среднем до 3% ВВП в среднесрочной перспективе, что означает, что государственный долг приблизится к 50% ВВП в 2030 году, снижая возможности властей по преодолению будущих кризисов.

По мнению миссии МВФ, фискальная консолидация в размере около 0,5 % ВВП в период 2026-2030 годов позволит вернуть государственный долг в 2030 году на уровень 40 % ВВП, существовавший до пандемии.

Для достижения этой цели МВФ рекомендует мобилизовать дополнительные доходы, например, через усиление налоговой дисциплины, расширение базы корпоративного и личного подоходного налога, за счет сокращения теневой экономики, дальнейшего повышения эффективности сбора налога на добавленную стоимость (НДС), сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, а также увеличения поступлений от налога на недвижимость.

"Правительство также должно рассмотреть вопрос о повышении эффективности государственных расходов путем дальнейшего совершенствования закупок, устранения манипуляций с распределением ресурсов, упрощения регулирования, сокращения бюрократических проволочек и повышения эффективности государственного управления и управления государственными инвестициями", - говорится в предварительных выводах миссии МВФ.

Миссия МВФ в Риге проходила с 26 мая по 6 июня.