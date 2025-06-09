Комиссия Сейма по делам Европы получила от Министерства климата и энергетики "Путеводитель по окончанию импорта энергии России".

Ведомство Каспарса Мелниса ("Новое Единство") подчеркнуло, что "на уровне ЕС запрещен импорт нефтепродуктов из России, но импорт электроэнергии и природного газа на данный ммомент — это вопрос национального решения государств ЕС".

Соблюдает полный запрет российских энергетических продуктов

Такую позицию занимают и Латвия, и другие государства Балтии. Соответственно внесены законодательные поправки.

Приблизительный порядок цифр, недополученных с нас россиянами, можно посчитать по уровню 2021 года — тогда доходы соседней державы от поставок нам энергоносителей всяческого рода составили 1,06 миллиарда евро. В этой сумме газ составлял 488,6 миллиона евро.

С другой стороны, если вспомнить галопирующую двухзначную инфляцию уже в следующем, 2022 году, происходившую прежде всего из–за привнесенных альтернативных источников энергии с совсем иной ценой, получился такой себе ущерб, в духе "назло бабушке уши отморожу".

Да здравствует литовский газ!

На диаграмме ведомства К. Мелниса ясно видна динамика — если в 2021 году столбец, символизирующий потребление газа в Латвии, практически полностью, на 90,27%, неприятно коричневого цвета (т. е. — из РФ), то уже в следующем году доля россиян резко падает до 20,36%, а 77,93% составляет газ из Литвы, окрашенный в позитивный зеленый цвет.

Затем происходит некоторая борьба хорошего с лучшим, или темно–зеленого (литовский газ) со светло–зеленым (финский газ). В 2023 году Литва дала нам 77,07% объема, остальное финны через Эстонию. В 2024 году — 60,21%. В этом году пока закупаем только у литовцев.

На самом деле, как известно, ни в Литве, ни в Финляндии нет собственных значимых месторождений природного газа. Оба государства осуществляют реэкспорт через свои терминалы сжиженного природного газа. Построенное для Клайпеды в Южной Корее судно Independence является по сути заводом по регазификации СПГ.

При заключении договора аренды Литва заплатила за него 101 миллион евро, затем надлежало уплачивать еще 61,446 миллиона евро в год. Наконец, после 10 лет эксплуатации Литва выкупила собственность норвежской компании Hoegh LNG — за 153,5 миллиона долларов. И торжественно включила гигант тоннажом 109 793 гт в свой судовой регистр, подняв 6 декабря 2024 года национальный флаг. Да уж, независимость так независимость…

Между прочим, непосредственно перед началом войны в Украине одним из поставщиков СПГ на морской терминал в Литве была… Россия.

Сходная ситуация в сфере электроэнергетики: в 2021 году все государства Балтии закупали в России/Беларуси 30,64% объемов. Для Латвии в стоимостном выражении это составило 60,4 миллиона евро. А вот с мая 2022 года — ни киловатта.

Льем в бак американский дизель

Если верить ценникам на наших АЗС, то с дизтопливом кардинальных перемен в последнее время не происходит. Однако этого никак не скажешь по географическому происхождению горючего — сейчас 9,92% его поступает из Соединенных Штатов. Хотя тут Америка уступила своему новому геополитическому конкуренту — Дании, с 14,24%. Но все же подавляющее большинство дизеля в Латвию идет с соседского Мажейкяйского НПЗ.

Зная цену логистики США — ЛР, а также сопоставляя цены на труд американских и российских нефтяников, берут сомнения, что доля РФ, которую ныне захватили американцы (в 2021 году с Востока пришло 10,22% дизеля — фактически тютелька в тютельку!), может быть экономически оправданной.

Хотя, разумеется, Латвия столь малая дробь для того же нефтеносного Техаса, что какое–то, и даже довольно продолжительное время заокеанские партнеры могут торговать и себе в убыток. Чтобы вытеснить с рынка коллег из других государств НАТО, ибо с 2024 года иных нет.

К чести российского дизеля, отметим, что он дольше прочих энергоносителей нес свой триколор…

Реэкспорт переметнул географию

В последнюю, но отнюдь немаловажную очередь, следует указать закупавшийся Латвией у РФ попутный нефтяной газ (ПНГ) — смесь различных газообразных углеводородов, растворенных в нефти, выделяющихся в процессе добычи и подготовки (сепарации) нефти.

К нефтяным газам также относят газы, выделяющиеся в процессе термической переработки нефти (крекинга, риформинга, гидроочистки и др.), состоящие из предельных (метана) и непредельных (этилена) углеводородов. Нефтяные газы применяют как топливо и для получения различных химических веществ. Из нефтяных газов путем химической переработки получают пропилен, бутилены, бутадиен и др., которые используют в производстве пластмасс и каучуков.

Более всего знакомы с ПНГ жители рижских районов Мангали и Вецмилгравис, чья роза ветров заточена аккурат на терминалы, перегружающие данное весьма богатое сырье. Судите сами: только в 2021 году Латвия заплатила России 452,9 миллиона евро за эту статью импорта. Тогда ПНГ из РФ составил 87,94% всего объема. На следующий, уже военный год — упал до 23,78%; в 2023 году сделался еще меньше — 13,19%; в прошлом году вдруг осмелел до 23,29%. Ну а в 2025 году — совсем по нулям.

Сегодня основным поставщиком попутного нефтяного газа в Латвию является… Литва. А как он туда попадает — тайна сия велика есть. Вдобавок к литовским 85,47% баланс подбивается также 10,48% казахстанского ПНГ. Так или иначе, все это лишь перепродается далее на Запад или в государства третьего мира, так как у европейской Латвии отсутствует собственная промышленность по переработке углеводородов.

Заключительным слайдом Министерство климата и энергетики продемонстрировало поросшие лесом экологичные утесы Гауйского национального парка — и слоган "Мы вместе создаем завтрашний день Латвии!".