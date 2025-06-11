Потребление природного газа минувшей зимой снизилось

Потребление природного газа прошлой зимой, в период с 1 ноября по 30 апреля, достигло 5768 гигаватт-часов (ГВт/ч), что на 13% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в обзоре тенденций рынка природного газа Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

На снижение потребления в основном повлияла достаточно теплая погода в зимние месяцы.

Заполняемость Инчукалнского подземного газохранилища в конце апреля уменьшилась до 8,4 тераватт-часов (ТВт/ч), что составляет 35% от максимального количества, которое может вместить хранилище. Для сравнения: на конец апреля 2024 года заполняемость хранилища составляла 11,3 ТВт/ч, или 46%.

Средний уровень заполняемости хранилищ в Европе в соответствии с обобщенными данными AGSI+ в конце апреля достиг 39%.