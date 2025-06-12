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«Не надо стрелять пушкой по воробьям». Эксперт раскритиковал борьбу с теневой экономикой 2 995

Бизнес
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
«Не надо стрелять пушкой по воробьям». Эксперт раскритиковал борьбу с теневой экономикой

Теневая экономика в Латвии сокращается уже второй год подряд, однако по-прежнему превышает 20% от ВВП, свидетельствует новейшее исследование, проведённое профессором Стокгольмской школы экономики в Риге и председателем совета Видземского университета Арнисом Саукой. В передаче TV3 «900 секунд» он признал, что наблюдаются положительные тенденции, но предстоит сделать ещё многое — особенно в части «конвертных» зарплат и теневой экономики в строительстве, пишет tv3.lv.

«Зарплаты в конвертах по-прежнему составляют наибольшую часть теневой экономики, — подчеркнул профессор Саука. — В 2024 году они сократились до 20,7%, что на 2,9 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом. Конечно, пятая часть — это всё ещё много».

Исследование, охватывающее период с 2009 по 2024 год, показывает, что по объёму теневой экономики Латвия постепенно приближается к другим странам Балтии. Если раньше разрыв с Эстонией и Литвой был значительным, то сейчас он существенно сократился.

«В 2016 и 2017 годах различия между странами Балтии были более выраженными, а теперь они уже не такие резкие», — отметил Саука, добавив, что также продолжают снижаться показатели взяточничества в Латвии.

Положительные изменения, по его мнению, видны и в работе Службы государственных доходов (СГД). Уровень удовлетворённости предпринимателей СГД в Латвии и Литве примерно одинаковый, причём латвийское учреждение стало больше экспериментировать и брать на себя риски.

«Что-то делается в правильном направлении, — считает Саука. — Есть меры, связанные с оборотом наличных и доказыванием их происхождения. Это не всегда нравится, но направление неплохое».

Одновременно он подчеркнул, что борьба с теневой экономикой до сих пор не стала настоящим приоритетом для политиков. Внимание уделяется сокращению бюрократии, но недостаточно целенаправленно, что существенно подрывает доверие к государству.

«Можно устанавливать любые штрафы, но если люди видят, что, например, “Rail Baltica” — это чёрная дыра или на выборы выделяются миллионы, они не верят, что их налоги используются эффективно», — отметил Саука.

Особенно проблемной по-прежнему остаётся строительная отрасль, где объём теневой экономики достигает около 33,8% — почти треть от всего сектора.

Для значительного прорыва, по мнению профессора, необходимо разобраться в источниках теневой экономики: «Самое главное — понять, откуда берутся деньги. Теневая экономика неоднородна — это деньги из России или из других источников? Эти вещи нужно анализировать глубже».

«Не надо стрелять пушкой по воробьям. Если, например, человек сдает квартиру или помогает кому-то с ремонтом, возможно, нужен разумный подход, а не загонять всех в тень». Хотя доля теневой экономики в Латвии всё ещё велика, по оценке эксперта, направление выбрано верное. Однако для настоящего прорыва потребуются как политическая воля, так и восстановление доверия общества.

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#теневая экономика
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(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    12-го июня

    Пока не реформируют правительство , не разгонят сотни бесполезных агентств, не введут ответственность за растрату и разгильдяйство и некомпетентность для чиновников - ничего не изменится, никто не хочет платить налоги которые пойдут на стотысячные зарплаты идиотам вроде Бришкенса и Пуце.

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  • Д
    Дед
    12-го июня

    Чем лучше результаты борьбы с теневой экономикой, тем хуже состояние экономики государства. Что то мне подсказывает, что другой, кроме теневой, в Латвии нет.

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