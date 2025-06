Your browser does not support the video tag.

Шведская компания оборонной отрасли и безопасности Scandinavian Astor Group" (SAG) подписала договор о приобретении латвийского производителя малокалиберных боеприпасов ООО "Ammunity", сообщает LETA со ссылкой на представителей "Ammunity". SAG приобрела 100% долей капитала "Ammunity", которые ранее принадлежали Виктору Юрису Озолсу (51%), Юрису Ужулису (30%) и Давису Вилису Озолсу (19%). Член правления "Ammunity" Беата Краузе-Чеботаре сообщила агентству LETA, что сумма сделки не разглашается. В процессе привлечения инвестора "Ammunity" поддержку оказало Министерство обороны Латвии. Краузе-Чеботаре подчёркивает, что партнёрство с SAG позволит "Ammunity" быстрее расширить производство, инвестировать в инновации и укрепить роль Латвии в европейской оборонной промышленности. Руководитель SAG Маттиас Йортс отмечает, что приобретение "Ammunity" усиливает вклад компании в силы сдерживания НАТО. «Производя боеприпасы в Северной Европе, мы становимся более надёжным и разнообразным поставщиком, способным обеспечить всё больше компонентов для роста боевых способностей наших клиентов», — подчёркивает Йортс. Министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) отметил, что инвестиции такого уровня в латвийские оборонные предприятия свидетельствуют о конкурентоспособности и потенциале отрасли. Спрудс добавил, что стратегическое партнёрство "Ammunity" с SAG укрепит способности Латвии обеспечивать высококачественные боеприпасы как для национальных нужд, так и для союзников. Сделка будет завершена после получения всех необходимых разрешений и одобрений от компетентных органов. Производственная база "Ammunity" расположена в Баускском крае, и компания поставляет стрелковое вооружение для Национальных вооружённых сил (НВС). Согласно данным "Firmas.lv", в 2024 году оборот "Ammunity" составил 9,33 миллиона евро, что на 80,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании составила 1,399 миллиона евро против убытков годом ранее. Компания зарегистрирована в 2014 году, её уставный капитал — 2800 евро. "Scandinavian Astor Group" — это шведская группа предприятий оборонной промышленности, включающая три бизнес-направления: "Astor Tech", "Astor Industry" и "Astor Protect". В рамках направления "Astor Industry" компании преимущественно работают как субподрядчики, поставляя компоненты крупным предприятиям оборонной отрасли, а также другим промышленным секторам. Astor Tech занимается поставками передовых систем и продуктов, предназначенных исключительно для сферы обороны и безопасности. Основными клиентами здесь являются государственные учреждения. Astor Protect разрабатывает инновационные решения в области безопасности и выживания для критических условий. Она предлагает продукцию и услуги в области средств индивидуальной защиты, спасательного оборудования и тактических систем безопасности как государственным, так и частным клиентам. В состав "Astor Group" входят такие компании, как Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden и Scandiflash. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей