Baltijas balss logotype

Шведы купили наш завод боеприпасов 1 1454

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

Шведская компания оборонной отрасли и безопасности Scandinavian Astor Group" (SAG) подписала договор о приобретении латвийского производителя малокалиберных боеприпасов ООО "Ammunity", сообщает LETA со ссылкой на представителей "Ammunity".

SAG приобрела 100% долей капитала "Ammunity", которые ранее принадлежали Виктору Юрису Озолсу (51%), Юрису Ужулису (30%) и Давису Вилису Озолсу (19%).

Член правления "Ammunity" Беата Краузе-Чеботаре сообщила агентству LETA, что сумма сделки не разглашается.

В процессе привлечения инвестора "Ammunity" поддержку оказало Министерство обороны Латвии.

Краузе-Чеботаре подчёркивает, что партнёрство с SAG позволит "Ammunity" быстрее расширить производство, инвестировать в инновации и укрепить роль Латвии в европейской оборонной промышленности.

Руководитель SAG Маттиас Йортс отмечает, что приобретение "Ammunity" усиливает вклад компании в силы сдерживания НАТО.

«Производя боеприпасы в Северной Европе, мы становимся более надёжным и разнообразным поставщиком, способным обеспечить всё больше компонентов для роста боевых способностей наших клиентов», — подчёркивает Йортс.

Министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) отметил, что инвестиции такого уровня в латвийские оборонные предприятия свидетельствуют о конкурентоспособности и потенциале отрасли.

Спрудс добавил, что стратегическое партнёрство "Ammunity" с SAG укрепит способности Латвии обеспечивать высококачественные боеприпасы как для национальных нужд, так и для союзников.

Сделка будет завершена после получения всех необходимых разрешений и одобрений от компетентных органов.

Производственная база "Ammunity" расположена в Баускском крае, и компания поставляет стрелковое вооружение для Национальных вооружённых сил (НВС).

Согласно данным "Firmas.lv", в 2024 году оборот "Ammunity" составил 9,33 миллиона евро, что на 80,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании составила 1,399 миллиона евро против убытков годом ранее. Компания зарегистрирована в 2014 году, её уставный капитал — 2800 евро.

"Scandinavian Astor Group" — это шведская группа предприятий оборонной промышленности, включающая три бизнес-направления: "Astor Tech", "Astor Industry" и "Astor Protect".

В рамках направления "Astor Industry" компании преимущественно работают как субподрядчики, поставляя компоненты крупным предприятиям оборонной отрасли, а также другим промышленным секторам.

Astor Tech занимается поставками передовых систем и продуктов, предназначенных исключительно для сферы обороны и безопасности. Основными клиентами здесь являются государственные учреждения.

Astor Protect разрабатывает инновационные решения в области безопасности и выживания для критических условий. Она предлагает продукцию и услуги в области средств индивидуальной защиты, спасательного оборудования и тактических систем безопасности как государственным, так и частным клиентам.

В состав "Astor Group" входят такие компании, как Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden и Scandiflash.

Читайте нас также:
#вооружение #оружие
5
1
0
0
1
11

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    16-го июня

    ББ - Вы с какой планеты? Про конфликт Ирана - Израиля практически ни строчки? Мир всё ещё на пороге ядерной войны, а вы мочите в тряпочку! Это что за СМИ такое? Даже про вчерашний сдувшийся митинг Шлессерса сегодня ничего! Или надо где-то в архивах искать? Редактор запил и уже празднует Лиго?

    29
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг 235
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен 1 347
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 211
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 488

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 32
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 51
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 101
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 100
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 117
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 137
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 32
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 51
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 101

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео