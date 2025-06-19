В этом году рост экономики Латвии продолжит сдерживаться высокой неопределённостью и геополитической напряжённостью, говорится в последнем Обзоре финансовой стабильности Банка Латвии.

В документе отмечается, что в прошлом году на рост экономики негативно повлияли низкий объём инвестиций, слабое частное потребление и вялый внешний спрос.

Согласно июньскому прогнозу Банка Латвии, в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится лишь на 1,2% благодаря восстановлению покупательской способности потребителей и росту государственных расходов. Однако восстановление сдерживается высокой неопределённостью и ослаблением роста в регионе.

На инфляцию в Латвии влияют колебания цен на мировые ресурсы и динамика заработных плат внутри страны.

С середины 2024 года инфляция постепенно увеличивалась, в основном из-за подорожания продуктов питания и замедления снижения цен на энергоресурсы, указывает Банк Латвии. Рост цен на услуги стимулируется в целом всё ещё сильной динамикой заработной платы, и цены на услуги продолжают расти немного быстрее, чем средний уровень инфляции.

Согласно прогнозу Банка Латвии, в этом году инфляция составит 3,4% и в последующие два года останется на уровне 3%. Однако из-за напряжённости в международной торговле и геополитике увеличились риски более резких колебаний цен на глобальные ресурсы, что может привести к ускорению инфляции и в Латвии.

Хотя объёмы кредитования умеренно растут, активность инвестиций остается низкой, ограничивая развитие экономики и повышение конкурентоспособности. Геополитическая напряжённость и высокая неопределённость будут продолжать сдерживать рост инвестиций.

По прогнозу Банка Латвии, к концу 2027 года соотношение государственного долга к ВВП приблизится к отметке 50%, что увеличит затраты на обслуживание долга.