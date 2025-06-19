Уход всех американских компаний из России оказался мифом 1 1171

Дата публикации: 19.06.2025
ФОТО: Global Look Press

Глава Amcham Эйджи: в России продолжают работать десятки американских компаний!

В России продолжают работать десятки заводов американских компаний, где трудятся сотни тысяч сотрудников. Новости о том, что весь бизнес из США покинул Россию, в интревью СМИ назвал мифом глава Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эйджи заявил о сложившемся в обществе оптимизме, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет поддерживать американский бизнес в вопросах его работы в России. В результате санкций компании из США действительно потеряли долю на местном рынке, однако многие заинтересованы в возвращении.

«Я бы не сказал, что есть огромная очередь сейчас на возвращение, но они следят, ждут каких-то сигналов», — отметил он.

Эйджи также допустил, что внедрение американских технологий и компаний может поддержать экономику России. У бизнеса отличные отношения с российским правительством, и все министерства продолжают работать на тему дальнейшего сотрудничества. В торговой палате также ждут, что местные власти будут оказывать иностранным компаниям, которые хотят работать в стране, поддержку, добавил он.

