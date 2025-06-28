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С ножом к горлу: Данусевич раскрыл, как правительство уговорило торговцев снизить цены 2 782

Бизнес
Дата публикации: 28.06.2025
tv24
С ножом к горлу: Данусевич раскрыл, как правительство уговорило торговцев снизить цены

В конце мая был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Он обязвл торговцев создать продовольственную корзину с низкими ценами. Свое мнение TV24 в программе Uz līnijas высказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Меморандум - результат шантажа, политики шантажировали крупных торговцев, что будут либо огромные штрафы за малейшее нарушение, либо подпись под меморандумом. Штраф был бы 5% от оборота - это примерно 20 миллионов евро за каждое нарушение. Если нет желания платить эту сумму, надо подписывать меморандум! Логично, что торговцы искали компромисс и подписали документ, который неразумен в экономическом плане", - заявил Данусевич.

Но, если торговцы так считают, возможно, надо подавать в суд?

На это Данусевич ответил, что всем ясно -"суд в Латвии - дело долгое, дорогое и безнадежное".

А по нам - лишь бы и шантажом, но пускай цены на самые необходимые продукты будут ниже.

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#цены #торговля #правительство
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(2)
  • Д
    Дед
    29-го июня

    Все равно торговцы намахают правителей.

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  • A
    Aleks
    28-го июня

    Посмотрим на цены.Пока яйца как стоили 3 евро так и стоят.У капиталистов масса возможностей на...ть и нас и правительство и куча вариантов.Никто из них в убыток работать не будет.Мало я верю в сей шантаж. Занесут бабло кому надо и все порешают как обычно все и происходит,но видимость снижения изобразят или кто то думает,что живоглоты из сетей не связаны с чиновничьим кругами,имея миллионные заработки?Это детям расскажите.

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