Обнаружены следы пропавшего бывшего совладельца Latvijas Krājbanka Антонова

В конце июня российские каналы в Telegram сообщили, что во Франции обнаружены следы беглеца Владимира Антонова — в Латвии заочно приговорённого к шести годам лишения свободы мошенника, скрывавшегося под маской банкира, предпринимателя и инвестора, пишет NRA.lv .

В марте 2019 года российский суд приговорил Антонова к двум с половиной годам лишения свободы за крупное мошенничество. Он признал свою вину, после чего, отсидев короткий срок, вернулся жить в особняк в Подмосковье. Однако в декабре 2023 года он внезапно исчез.

Ранее неофициально сообщалось, что Антонова в России похитили и убили. Поводов для этого предостаточно: уголовник-банкир Антонов, чей долг по разным оценкам составляет не менее 500 миллионов долларов США, находящийся в международном розыске по запросу двух государств и сдавший всех своих сообщников российскому суду и ФСБ, а затем попавший в программу защиты свидетелей, остаётся фигурой крайней степени интереса.

Бывший совладелец нескольких банков, включая национализированные Latvijas Krājbanka и литовский Snoras, компаний SAAB, Spyker, airBaltic и других, жертва вымогательства со стороны доверенного лица главы Чечни Рамзана Кадырова — Адама Делимханова — и других влиятельных (часть из которых уже мертвы) лиц, участник и организатор одной из самых эффективных российско-европейских отмывочных схем (так называемой "прачечной"), рейдер, мошенник.

Об этом в конце июня неожиданно напомнили популярные и влиятельные Telegram-каналы в России, такие как “Redacted P6”, “Semper Iratus” и другие. Утечка информации и всплеск интереса к прошлым событиям, скорее всего, объясняются разборками между криминальными группировками России и Европы по поводу "наследства Антонова".

Источники в Telegram-каналах утверждают, что два года назад в руки воров, кредиторов или других заинтересованных лиц попал старый компьютер Владимира Антонова, на котором были найдены данные, необходимые для его преследования. С тех пор экстравагантный мошенник исчез. По одним данным — он был убит, по другим — сам инсценировал свою смерть. Некоторые источники сообщают, что Антонов "должен около 120 миллионов долларов серьёзным людям из Чечни, а общий объём его долгов сложно даже подсчитать". Также у него остались старые счёты с многими бывшими криминальными банкирами, против которых он давал показания в судах.

Утверждается, что с 2024 года Владимир Антонов использует личность украинского гражданина Володимира Иванова. Согласно легенде, Иванов сбежал из Украины от мобилизации, получил статус беженца во Франции, а его родители якобы погибли в результате обстрела в России. У него четверо детей, часть из которых якобы живут в Европе. На самом деле отец Антонова — Александр Антонов, не менее одиозный банкир старой школы, живёт в Москве. Сколько детей у самого Владимира Александровича Антонова — достоверно неизвестно.

Другие источники утверждают, что Антонов — якобы погибший британский гражданин — не только пытался натурализоваться во Франции под новым именем через Украину, но и там умудрился обмануть некоторых гангстеров. В частности, "криминальный авторитет" Валентин Семеха, известный под кличкой Гномик, якобы угрожал опубликовать всю правду о делах российского мошенника в BBC и других западных медиа. Отец банкира через украинское агентство ukranews.com настаивает, что всё это — ложь и фальсификации. Напротив, по его словам, сами украинцы присвоили коллекцию автомобилей семьи Антоновых стоимостью в несколько миллионов долларов. Напомним, что Антонов-старший стал широко известен после того, как в 2009 году во время неудачного покушения из-за долгов перед банками боевики Адама Делимханова прострелили ему два или три пальца на руке.

До сих пор остаётся неясной официальная позиция семьи Антоновых относительно возможного похищения Владимира Антонова в начале 2024 года при самых странных обстоятельствах, после чего его пытались объявить мёртвым. Также неясна ситуация с зафиксированными значительными движениями средств на криптовалютных счетах, которые могут быть напрямую связаны с ним.

Владимиру Антонову было сделано несколько пластических операций, поэтому его старые фотографии больше не актуальны. В публикациях делается вывод, что он, возможно, вновь сменил личность, его следы снова исчезнут — и, возможно, уже навсегда.