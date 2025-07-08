Baltijas balss logotype

Обнаружены следы пропавшего бывшего совладельца Latvijas Krājbanka Антонова 1 10913

Бизнес
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
Обнаружены следы пропавшего бывшего совладельца Latvijas Krājbanka Антонова
ФОТО: LETA

В конце июня российские каналы в Telegram сообщили, что во Франции обнаружены следы беглеца Владимира Антонова — в Латвии заочно приговорённого к шести годам лишения свободы мошенника, скрывавшегося под маской банкира, предпринимателя и инвестора, пишет NRA.lv.

В марте 2019 года российский суд приговорил Антонова к двум с половиной годам лишения свободы за крупное мошенничество. Он признал свою вину, после чего, отсидев короткий срок, вернулся жить в особняк в Подмосковье. Однако в декабре 2023 года он внезапно исчез.

Ранее неофициально сообщалось, что Антонова в России похитили и убили. Поводов для этого предостаточно: уголовник-банкир Антонов, чей долг по разным оценкам составляет не менее 500 миллионов долларов США, находящийся в международном розыске по запросу двух государств и сдавший всех своих сообщников российскому суду и ФСБ, а затем попавший в программу защиты свидетелей, остаётся фигурой крайней степени интереса.

Бывший совладелец нескольких банков, включая национализированные Latvijas Krājbanka и литовский Snoras, компаний SAAB, Spyker, airBaltic и других, жертва вымогательства со стороны доверенного лица главы Чечни Рамзана Кадырова — Адама Делимханова — и других влиятельных (часть из которых уже мертвы) лиц, участник и организатор одной из самых эффективных российско-европейских отмывочных схем (так называемой "прачечной"), рейдер, мошенник.

Об этом в конце июня неожиданно напомнили популярные и влиятельные Telegram-каналы в России, такие как “Redacted P6”, “Semper Iratus” и другие. Утечка информации и всплеск интереса к прошлым событиям, скорее всего, объясняются разборками между криминальными группировками России и Европы по поводу "наследства Антонова".

Источники в Telegram-каналах утверждают, что два года назад в руки воров, кредиторов или других заинтересованных лиц попал старый компьютер Владимира Антонова, на котором были найдены данные, необходимые для его преследования. С тех пор экстравагантный мошенник исчез. По одним данным — он был убит, по другим — сам инсценировал свою смерть. Некоторые источники сообщают, что Антонов "должен около 120 миллионов долларов серьёзным людям из Чечни, а общий объём его долгов сложно даже подсчитать". Также у него остались старые счёты с многими бывшими криминальными банкирами, против которых он давал показания в судах.

Утверждается, что с 2024 года Владимир Антонов использует личность украинского гражданина Володимира Иванова. Согласно легенде, Иванов сбежал из Украины от мобилизации, получил статус беженца во Франции, а его родители якобы погибли в результате обстрела в России. У него четверо детей, часть из которых якобы живут в Европе. На самом деле отец Антонова — Александр Антонов, не менее одиозный банкир старой школы, живёт в Москве. Сколько детей у самого Владимира Александровича Антонова — достоверно неизвестно.

Другие источники утверждают, что Антонов — якобы погибший британский гражданин — не только пытался натурализоваться во Франции под новым именем через Украину, но и там умудрился обмануть некоторых гангстеров. В частности, "криминальный авторитет" Валентин Семеха, известный под кличкой Гномик, якобы угрожал опубликовать всю правду о делах российского мошенника в BBC и других западных медиа. Отец банкира через украинское агентство ukranews.com настаивает, что всё это — ложь и фальсификации. Напротив, по его словам, сами украинцы присвоили коллекцию автомобилей семьи Антоновых стоимостью в несколько миллионов долларов. Напомним, что Антонов-старший стал широко известен после того, как в 2009 году во время неудачного покушения из-за долгов перед банками боевики Адама Делимханова прострелили ему два или три пальца на руке.

До сих пор остаётся неясной официальная позиция семьи Антоновых относительно возможного похищения Владимира Антонова в начале 2024 года при самых странных обстоятельствах, после чего его пытались объявить мёртвым. Также неясна ситуация с зафиксированными значительными движениями средств на криптовалютных счетах, которые могут быть напрямую связаны с ним.

Владимиру Антонову было сделано несколько пластических операций, поэтому его старые фотографии больше не актуальны. В публикациях делается вывод, что он, возможно, вновь сменил личность, его следы снова исчезнут — и, возможно, уже навсегда.

Читайте нас также:
#банки #мошенничество
19
3
2
0
1
4

Оставить комментарий

(1)
  • L
    Lauris
    8-го июля

    Антонов намного круче чем Гитлер

    7
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 832
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 343
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1126
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1588

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 7
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 13
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 24
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 53
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 50
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Политика
1
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр 1 123
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 7
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 13
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео