Вопрос на 100 миллионов: в Риге собрались делать ветряные турбины, лопасти и мачты

Стоимость ветряной фабрики составляет почти 100 миллионов евро. Все бы ничего, но желающих стать частным инвестором, в проекте с деньгами ЛР и ЕС, пока не нашлось.

Как утверждают портовики, в северной части Кундзиньсалы сейчас нет никакой застройки — интерес к пустующим площадям на территории порта всегда был низким. Там хотят создать всё необходимое для производителей ветряных турбин, особенно — крупных прибрежных установок. В Балтийском регионе эта ниша остаётся практически свободной, уверяют в портовом управлении.

Такие турбины трудно и дорого транспортировать по суше, поэтому наличие порта является преимуществом.

Уже проведены расчёты — если проект удастся, будет создано около 800 рабочих мест, а предприниматели заплатят значительные суммы налогов. Сам инвестор пока не найден — есть только финансирование инфраструктуры: около 55 миллионов евро от ЕС и 9,6 миллиона евро — из государственного бюджета.

«Если появится якорный производитель, возникнет синергия и интерес к этой территории, ведь отрасль гораздо шире. Это не только сами турбины, лопасти и мачты», — радуется управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш.

Однако есть одно важное «но». Европейские фонды потребовали: если частный инвестор не будет найден, все деньги придётся вернуть.

В свою производственную площадку на территории порта инвестор должен будет вложить не менее 40 миллионов евро, иначе возможны санкции со стороны ЕС. В управлении порта при этом пояснили, что 40 миллионов — это общая сумма инвестиций, которую могут составить несколько компаний, желающих работать на территории порта.