Вопрос на 100 миллионов: в Риге собрались делать ветряные турбины, лопасти и мачты

Дата публикации: 20.07.2025
Вопрос на 100 миллионов: в Риге собрались делать ветряные турбины, лопасти и мачты
В находящейся в ведении Управления Рижского свободного порта Кундзиньсале хотят построить завода по производству ветряных турбин, сообщает ЛТВ.

Стоимость ветряной фабрики составляет почти 100 миллионов евро. Все бы ничего, но желающих стать частным инвестором, в проекте с деньгами ЛР и ЕС, пока не нашлось.

Как утверждают портовики, в северной части Кундзиньсалы сейчас нет никакой застройки — интерес к пустующим площадям на территории порта всегда был низким. Там хотят создать всё необходимое для производителей ветряных турбин, особенно — крупных прибрежных установок. В Балтийском регионе эта ниша остаётся практически свободной, уверяют в портовом управлении.

Такие турбины трудно и дорого транспортировать по суше, поэтому наличие порта является преимуществом.

Уже проведены расчёты — если проект удастся, будет создано около 800 рабочих мест, а предприниматели заплатят значительные суммы налогов. Сам инвестор пока не найден — есть только финансирование инфраструктуры: около 55 миллионов евро от ЕС и 9,6 миллиона евро — из государственного бюджета.

«Если появится якорный производитель, возникнет синергия и интерес к этой территории, ведь отрасль гораздо шире. Это не только сами турбины, лопасти и мачты», — радуется управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш.

Однако есть одно важное «но». Европейские фонды потребовали: если частный инвестор не будет найден, все деньги придётся вернуть.

В свою производственную площадку на территории порта инвестор должен будет вложить не менее 40 миллионов евро, иначе возможны санкции со стороны ЕС. В управлении порта при этом пояснили, что 40 миллионов — это общая сумма инвестиций, которую могут составить несколько компаний, желающих работать на территории порта.

#ветер #энергетика #порт
  • Д
    Дед
    20-го июля

    Наши как всегда к шапочному разбору. Построили заводы био топлива, Европа отказалась брать, сейчас пока построят ветряные турбины, зеленая программа рухнет и эти турбины обяжут покупать латвийцев, как и сделали с биотополивом, которое в принудительном порядке льется к нам в бак. А тут прошел слух, что и зимой запретят без био ездить. Вот потрахаемся, когда начнут эти компоты в баках мерзнуть, ведь ни каждую зиму у нас бывает без морозов.

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го июля

    А как потом весь этот пластиковый хлам, изготовленный из стекловолокна и эпоксидного клея, утилизировать?! Бабло на изготовление получат, а что потом? Утилизировать уже не они будут. Мерзкий план по отмыванию бабла и не более того.

