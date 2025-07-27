Baltijas balss logotype

Трамп вытряхнул из старушки Европы больше триллиона долларов США: сколько должна Латвия? 4 2447

Бизнес
Дата публикации: 27.07.2025
BB.LV
Трамп вытряхнул из старушки Европы больше триллиона долларов США: сколько должна Латвия?

США заключили торговую сделку с Евросоюзом, объявил Дональд Трамп после беседы с Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

Согласно данной сделки Евросоюз вынужден будет закупить у США энергоносители и военную технику на сумму 750 млрд. долларов США. Кроме того, страны ЕС обязаны вложить в американскую экономику еще 600 млрд. долларов.

Если данные 1,35 трлн долларов разделить по странам ЕС пропорционально населению, то на долю Латвии, где проживает 0,4 процента жителей Евросоюза, приходится 5,4 млрд. долларов (около 5 млрд евро).

Это не считая, зубодробительных тарифов в размере 15 процентов, которыми будут обложены все европейские товары, которые появятся в американских магазинах.

При этом Фон дер Ляйен утверждает, что сторонам удалось заключить выгодную сделку.

Отметим, что в прошлом году страны ЕС отправили в США товаров на 606 млрд долларов. 15-процентная пошлина от этой суммы составляет около 90 млрд. долларов, которые вместо доходов европейских компаний превратятся в доходы американской казны.

«Это хорошая сделка для всех, — сказал Трамп. — Она сделает нас ближе. В каком-то смысле это партнерство».

Читайте нас также:
#дональд трамп #тарифы
42
1
1
4
0
10

Оставить комментарий

(4)
  • пк
    полосатый конь
    28-го июля

    Ему сейчас деньги очень нужны. Посадить его хотят за педофилию (список Эпштейна). Наверно готовит котлету для прокуратуры ))

    2
    1
  • A
    Anim
    28-го июля

    Прям "вытряхнул"?

    А это ничего, что в США не существует НДС (PVN)? Сколько европцы получают с каждой единицы товара?

    3
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Anim
    28-го июля

    PVN в основном касается только физических лиц. Предприятиям со стандартным налогообложением он просто-напросто параллелен.

    3
    1
  • З
    Злой
    27-го июля

    Бизнесмен

    37
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1138
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1627

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 24
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 31
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 37
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 46
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 52
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 24
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео