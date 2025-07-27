Трамп вытряхнул из старушки Европы больше триллиона долларов США: сколько должна Латвия?

США заключили торговую сделку с Евросоюзом, объявил Дональд Трамп после беседы с Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

Согласно данной сделки Евросоюз вынужден будет закупить у США энергоносители и военную технику на сумму 750 млрд. долларов США. Кроме того, страны ЕС обязаны вложить в американскую экономику еще 600 млрд. долларов.

Если данные 1,35 трлн долларов разделить по странам ЕС пропорционально населению, то на долю Латвии, где проживает 0,4 процента жителей Евросоюза, приходится 5,4 млрд. долларов (около 5 млрд евро).

Это не считая, зубодробительных тарифов в размере 15 процентов, которыми будут обложены все европейские товары, которые появятся в американских магазинах.

При этом Фон дер Ляйен утверждает, что сторонам удалось заключить выгодную сделку.

Отметим, что в прошлом году страны ЕС отправили в США товаров на 606 млрд долларов. 15-процентная пошлина от этой суммы составляет около 90 млрд. долларов, которые вместо доходов европейских компаний превратятся в доходы американской казны.

«Это хорошая сделка для всех, — сказал Трамп. — Она сделает нас ближе. В каком-то смысле это партнерство».