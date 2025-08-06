Специалист объяснил, почему бесконтактная оплата банковской картой небезопасна

Дата публикации: 06.08.2025
Руководитель компании кибербезопасности Possible Security Кирилл Соловьёв в эфире TV24 выразил мнение, что технология бесконтактной оплаты банковской картой не является особенно надёжной, тогда как оплата с помощью телефона — значительно безопаснее, пишет nra.lv.

Соловьёв отметил, что его мнение отличается от официальной позиции Ассоциации финансовой отрасли, поскольку она представляет интересы банков, а он — экспертов по безопасности.

На первый взгляд может показаться, что оба способа — оплата картой или телефоном — одинаковы. Однако с технической точки зрения это не так.

«Бесконтактная оплата картой — относительно небезопасна. Именно поэтому банки устанавливают лимиты — 150 евро, 50 евро, в зависимости от банка. Потерять такую сумму — сто или пару сотен евро — очень просто, и, как правило, банки эти средства потом возвращают», — пояснил эксперт.

По его словам, оплата телефоном намного безопаснее. Причина — в способе обмена данными: при оплате телефоном каждое взаимодействие уникально, его невозможно повторить, и оно не происходит автоматически.

Во многих случаях при оплате картой не нужно делать вообще ничего — просто приложить её, и всё. Но телефоны на Android и iPhone устроены так, что требуют идентификацию пользователя — нужно приложить палец или показать лицо, и только тогда платёж будет выполнен. Это значительно безопаснее — даже надёжнее, чем ввод номера карты в интернете или использование магнитной полосы, считает Соловьёв.

Автор - Юлия Баранская
