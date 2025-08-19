Baltijas balss logotype
Бездонная дыра: из госбюджета в airBaltic вложат еще 14 млн евро 2 880

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Бездонная дыра: из госбюджета в airBaltic вложат еще 14 млн евро
ФОТО: LETA

Латвия внесет еще 14 миллионов евро в airBaltic, решило во вторник правительство.

Напомним, что общий вклад Латвии в основной капитал airBaltic составлял 545 миллионов евро. Из них с целью смягчения последствий кризиса Covid-19 государство в 2020–2022 годах инвестировало в общей сложности 340 миллионов евро.

Госконтроль пришёл к выводу, что ни на одном уровне надзора – ни в Министерстве сообщения, ни в совете airBaltic, ни в Кабинете министров – не предпринимались достаточные действия, которые могли бы способствовать возврату вложенных государством средств.

И вот авиакомпании дали еще 14 млн. евро. Министр сообщения Атис Швинка заявил агентству ЛЕТА, что средства перераспределены из бюджетных программ Министерства финансов и Министерства сообщения. По словам Швинки, вклад отразится и на основном капитале, и на номинальной стоимости акций, и на цене эмиссии.

Латвийское правительство дает деньги вместе с немецкой национальной авиакомпанией Lufthansa, которая также обещает перечислить 14 млн евро.

Больше желающих пока нет. Министр Швинка сообщил, что Эстония отказалась делать сопутствующие инвестиции в airBaltic, а Литва пока думает.

Как сообщалось, в 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го августа

    Отлично. Отлично! Значит проблема то не в руководстве была. Просто "AirBaltic" -- этo компания по отмыванию бюджетного бабла.

  • Е
    Ехидный
    19-го августа

    опять в никуда улетят повышение пенсий , пособия и прочие никому не нужные выплаты от государства !!!

