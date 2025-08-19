Baltijas balss logotype
Год без латвийских арбузов? Дожди и слизни уничтожили урожай

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2025
LETA
Год без латвийских арбузов? Дожди и слизни уничтожили урожай
ФОТО: pixabay

Погода в этом году не баловала фермеров, которые выращивают арбузы - многие хозяйства остались ни с чем, однако немало и таких, кто сумел получить урожай даже в такое дождливое лето, пишет Latvijas Avīze.

Арбузы в этом году - сладкие и сочные, но урожай как минимум вдвое меньше, чем в предыдущие годы. Во многих хозяйствах урожай погубили слизни, проливные дожди и различные болезни, вызванные продолжительной сыростью. Причем именно в этом году после удачных предыдущих сезонов интерес к выращиванию арбузов и дынь в Латвии заметно вырос: по данным Службы поддержки села, в 2024 году арбузы и дыни выращивались на 17 га, а в этом году - уже на 29,1 га.

Хотя страховщики предлагают достаточно широкий спектр страхуемых культур и рисков, арбузы и дыни пока в этот перечень не включены. Особенно тяжело этим летом пришлось хозяйствам Латгале.

Кристс Мицкевич из поселка Геленова в Рушонской волости Прейльского края рассказывает, что в его хозяйстве почти все четыре тысячи саженцев на площади 1,2 га утонули в июне и убытки составили свыше 5 тыс. евро.

"В прошлом году с 800 саженцев мы получили урожай в 4 тонны, а в этом году не будет и 100 кг", - говорит фермер.

По его словам, в этом году арбузов хватит разве что для собственного потребления, но торговать будет нечем.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го августа

    но торговать будет нечем -- Ничего страшного, привезут из Украины, не зря же мы им столько легковых автомобилей на халяву переправили.

    3
    0

Видео