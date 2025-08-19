Baltijas balss logotype
Латвийская почта опять повышает тарифы на рассылку писем и посылок 2 1231

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
В следующем году вновь планируется повысить тарифы на универсальные почтовые услуги (UPP) государственного АО «Latvijas pasts», сообщили представители компании.

Компания подала в Комиссию по регулированию общественных услуг проект новых тарифов. Предполагается, что они вступят в силу 1 января.

Согласно проекту, стоимость самой востребованной услуги — пересылки внутреннего простого письма весом до 20 граммов — увеличится с 2,30 до 2,35 евро. Цена отправки посылки весом до одного килограмма повысится с 6,82 до 7,01 евро, при этом за каждый следующий килограмм необходимо будет платить 1,25 евро.

Стоимость пересылки застрахованной посылки весом до одного килограмма вырастет на 22,1%, с 6,87 до 8,39 евро, также с доплатой 1,25 евро за каждый килограмм.

Одновременно в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество печатных изданий сократилось на 13,5%. Поэтому проект тарифов предусматривает увеличение стоимости доставки одной единицы прессы на 20% — с 0,70 до 0,84 евро.

В среднем общий рост тарифов UPP составит около 9%.

В компании жалуются, что во всем мире почтовая отрасль сталкивается с падением спроса на универсальные услуги, включая доставку писем и печатных изданий, и в будущем этот спад продолжится.

Напомним, что с 1 января этого года цена отправки простого внутреннего письма весом до 20 граммов выросла на 39,4%, с 1,65 до 2,30 евро без НДС. Одновременно отправка зарегистрированного письма весом до 20 граммов внутри страны подорожала до 4,35 евро, а застрахованного письма — до 4,5 евро.

Также сообщалось, что оборот «Latvijas pasts» в прошлом году составил 93,743 миллиона евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году, при этом компания понесла убытки в размере 111 203 евро по сравнению с прибылью годом ранее.

#почта
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    Ого. Оно ещё не сдохло? 🤔 Поразительно.

    13
    1
  • Е
    Ехидный
    19-го августа

    гениальное решение - покрыть убытки повышением тарифов !!!! на какой помойке находят таких мудрых руководителей госпредприятий ???

    44
    2

