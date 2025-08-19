Выбран новый директор airBaltic. Кто заменит Гаусса? Какой будет зарплата?

Хильден приступит к работе 1 декабря 2025 года.

Как сообщили в авиакомпании, Хильден имеет более чем 25-летний международный опыт работы в авиационной и финансовой сферах. До июня этого года он занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора группы скандинавской авиакомпании "SAS Scandinavian Airlines". Ранее он также занимал руководящие посты в "Saudi Arabian Airlines Group" и "Finnair Plc", где работал финансовым директором, операционным директором и членом правления.

Хильден: ценю доверие, оказанное со стороны совета

«Моя задача — обеспечить преемственность в деятельности компании, поддерживать правление и сотрудничать с командой, чтобы сохранить операционную стабильность и внести вклад в достижение долгосрочных целей авиакомпании», — заявил Хильден, добавив, что с нетерпением ждёт возможности применить свой международный опыт в авиационной и финансовой сферах для поддержки следующего этапа развития компании.

В свою очередь, председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов отметил, что в процессе отбора были рассмотрены несколько высококвалифицированных кандидатов.

«Богатый опыт Хильдена в авиации и финансах станет ценным вкладом в развитие авиакомпании, особенно в подготовке к следующему этапу роста», — подчеркнул он.

До 1 декабря этого года обязанности исполнительного директора "airBaltic" продолжит исполнять член правления Паулс Цалитис. После этого он вновь сосредоточится на выполнении обязанностей директора по операционной деятельности и останется в составе правления компании.

Зарплата будет ниже, чем у Гауса

Зарплата Эрно Хильдена будет ниже, чем у предыдущего руководителя компании Мартина Гаусса, сообщил агентству LETA председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов.

Точную сумму вознаграждения нового главы авиакомпании Мартынов не раскрыл, однако отметил, что зарплата будет «существенно» ниже.

Также он подчеркнул, что размер вознаграждения будет соответствовать отраслевым стандартам и международной практике.

В 2024 году зарплата бывшего руководителя авиакомпании Мартина Гаусса составила 838 568 евро.

Мартынов отметил, что в процессе отбора, в ходе которого оценивался широкий круг критериев, номинационная комиссия признала кандидатуру Хильдена наиболее подходящей.

«Хильден опередил других кандидатов. Хотя разрыв был незначительным, он оказался лучшим», — добавил Мартынов.

Председатель совета "airBaltic" сообщил, что в долгосрочной перспективе задачами Хильдена будут обеспечение транспортной связанности, независимость от финансовой поддержки акционеров, а также реализация существующего бизнес-плана.

Кроме того, Мартынов добавил, что сделка с национальной авиакомпанией Германии Lufthansa по приобретению 10% конвертируемых акций "airBaltic" находится «на финишной прямой».

Гаусса освободили от должности в апреле

Как сообщалось, 7 апреля этого года совет "airBaltic" принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора компании Мартина Гаусса, занимавшего этот пост с 1 ноября 2011 года.

В ходе конкурса на должность исполнительного директора "airBaltic" конкурсная комиссия рассмотрела заявки более 40 кандидатов из почти 30 стран. Во второй тур прошли восемь кандидатов, в третий - четверо.