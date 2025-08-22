Владимир Озолиньш, директор Департамента собственности самоуправления государственного города Рига, представил муниципальным депутатам свое ведомство как "современное учреждение, создатель политики недвижимого имущества".

22 297 кадастровых объектов

Именно столько сегодня зарегистрировано на департамент. Из данного количества:

– наибольшее число — 13 377 — земельные участки общей площадью 23 043 га; – 3860 — здания, строения, инженерные постройки общей площадью 4 781 166 кв. м; – 4443 — квартирная собственность; – 617 — лесные угодья площадью 7098 га.

— Мы работаем, чтобы управление происходило не хаотически, а по возможности структурированно, — заявил господин Озолиньш, который служит в департаменте, недавно отметившем 30–летие, уже с 2008 года. Сначала был юристом, контролировал взыскание долгов, затем был ., а с 2022 г., выдержав открытый конкурс, сделался руководителем.

Сейчас в функции департамента входит:

– проактивное создание портфеля недвижимого имущества; – привлечение инвестиций и долгосрочное управление; – соучастие в управлении городской средой; – создание единой платформы информации по управлению недвижимостью.

Участники Комитета Рижской думы по городскому имуществу, который возглавляет депутат Дайнис Лоцис (Национальное объединение), узнали также, что департамент намерен "долгосрочно обеспечивать все функции самоуправления; содействовать улучшению городской среды для жителей; создавать единую систему управления недвижимым имуществом" (в качестве примера последнего был назван ресурс georiga.lv).

Строит и сносит, а также покупает

Департамент собственности приобретает, строит, реновирует, сносит здания по Риге. Централизованному управлению департамента подлежат здания: образовательные, культурные, спортивные, медицинские, социальные и в сфере безопасности.

На сегодня в департаменте работает 237 человек, есть управления — недвижимого имущества, строительства, упорядочения построек, отчуждения имущества, сдачи в аренду и взыскания, финансового планирования, финансовое и административное. А также бюро директора — словом, все, как в небольшом министерстве. По сути департамент и есть исполнительная власть самоуправления.

Согласно учету стоимость портфеля недвижимого имущества самоуправления составляет 1 635 235 578 евро, самыми дорогими в нем являются дома и постройки (985 339 650 евро), затем идут земля (578 943 197 евро), квартиры (60 794 561 евро), лес (10 158 170 евро).

"Это не рыночная стоимость, а кадастровая", — подчеркнул Владимир Озолиньш. Если продавать — чем департамент регулярно и занимается — выйдет, конечно, подороже.

Трудно нести три портфеля

В. Озолиньш пояснил далее, что департамент сформировал три портфеля собственности — основной (92%), активный (6%) и отчуждаемый (3%).

Подавляющее большинство имущества, указал директор департамента, остается в собственности муниципалитета для выполнения его функций и в обозримом будущем отчуждаться не будет. Большинство таких объектов — 54% — выполняют задачи образования и спорта. Еще 32% зданий Рига сдает или передала в безвозмездное пользование (в т. ч. садово–огородные участки).

Департамент имеет 4038 активных договоров аренды земли, из коих 1295 принадлежат тем самым "семейным садам". Принудительная аренда — это когда строение принадлежит физическим лицам, а самоуправление владеет землей.

К последнему же портфелю относятся прежде всего земельные участки — всего 2114 на 577 га и стоимостью 42 313 451 евро. Также к продаже предназначены 476 квартир стоимостью 4 727 600 евро (стало быть, в среднем одна квартира будет стоить около 10 тысяч). Реализовать предполагается еще и 1615 строений на 674 428 евро и 17 лесопосадок площадью 5 гектаров и стоимостью 3558 евро. Гектар леса за 700 евро — это же выгодно!

Господин Озолиньш пояснил, что продажа происходит, если собственность не нужна муниципалитету. Иногда существует опция обмена. В настоящее время Управление отчуждения в работе имеет 852 дела, по 727 ведется продажа, а по 121 — приобретение недвижимости.

"Упорядочение деградирующих среду объектов"

Эту функцию департамент также оставил за собой. Господин Озолиньш упомянул ее несколько вскользь — а ведь для жителей этих самых муниципальных зданий все это выливается в кругленькие суммы.

Работает это так: сотрудники департамента выбирают здание, оценивают его "деградирующие" черты. Это могут быть, к примеру, сколы на штукатурке. На самом деле в нашем климате подобным могут похвастаться 99,99 процентов зданий. Так что вопрос сугубо субъективный.

Но тут важно, чтобы здание было муниципальным, а жильцы — платежеспособными. И тогда уже в дело вступает славный RNP, проводя собрание, на котором шокированным жильцам ставят ультиматум — либо вы скидываетесь, повышая средства накоплений, скажем, с 50 центов до 2 евро за кв. м в месяц, либо получите несколько тысяч евро налога на недвижимость. И можно смело подыскивать правильную фирмочку, которая произведет пресловутый фасадный ремонтик. Это уже отработанный конвейер на десятках домов в центре Риги.

Господин Озолиньш сообщил в этой связи, что для определения критериев т. н. деградации используются "внутренние нормативные акты", фактически не могущие быть опротестованными. Зато департамент берет на себя "софинансирование восстановления зданий" — т. е. щедрой рукой распределяет средства налогоплательщиков в бюджеты частных фирм.

Руины нашего городка

Всего в Риге сейчас насчитывается 977 этих самых "деградирующих" зданий, из коих к самой горячей категории А (нет крыши, несущих или ограничивающих конструкций) принадлежит 236, к категории B — 585, к категории C — 156. Чтобы попасть в последнюю, по трактовке департамента, которую озвучил В. Озолиньш в своей презентации, необходимы "существенные дефекты фасадной штукатурки и покраски". Имеется и соответственный сайт grausti.riga.lv. "Мы коммуницируем с владельцами и контролируем данные ими обещания", — высказался господин Озолиньш.

В настоящее время, подчеркнул господин директор, выполнены уже 134 административных акта о принудительном обустройстве зданий, в процессе находятся 40 объектов. Всего за последнее десятилетие это коснулось 1841 дома, из коих большинство, 57%, все же пришлось снести. Что же до повышенной ставки налога в 3% от кадастровой стоимости, то с 2014 г. в бюджет Риги по этой линии было зачислено 24 947 644 евро.

Если же возвращаться к возможности софинансирования ремонта городом, то для этого здание должно быть либо культовым (церковью), либо культурно–историческим. Последнее заседание Рижской думы прошлого созыва постановило — распространить софинансирование также на бомбоубежища во дворах. Однако, как признал В. Озолиньш, данный проект еще находится в стадии согласования.

## Активы домоуправа

Заработок Владимира Озолиньша за 2024 г. по декларации для Службы госдоходов составил 82 595,42 евро. Кроме того, наш сапожник оказался с сапогами - управляющему столичной недвижимостью в столице принадлежит шесть объектов недвижимости.