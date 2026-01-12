Углеводы часто необоснованно исключаются из рациона людей, стремящихся избавиться от лишних килограммов, так как они ошибочно считаются причиной набора веса и повышенного риска диабета. Доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог и эксперт по питанию Джули Аптон выделяет углеводы, которые не только полезны, но и безопасны для фигуры.
Джули Аптон утверждает, что существует множество полезных углеводов, способствующих достижению идеальной фигуры. Многие из них богаты клетчаткой, витаминами, минералами и биологически активными соединениями, необходимыми для здоровья.
«Существует множество таких продуктов, и исключать их из рациона нецелесообразно. Это может не только не помочь в процессе похудения, но и негативно сказаться на здоровье. Если ваша цель — избавиться от лишних килограммов, оставьте в своем рационе цельнозерновой хлеб, неочищенный рис, киноа, кускус, овсянку, ячмень, хлопья с отрубями и гречневую кашу. Эти цельнозерновые продукты помогут восполнить запасы клетчатки и необходимых питательных веществ. Они не только улучшают пищеварение, но и снижают риск ишемической болезни сердца, некоторых видов рака, диабета и инфекционных заболеваний», — отмечает Джули Аптон.
Кроме того, полезными углеводами являются фрукты и ягоды, как сообщает издание ETNT.
Особенно ценными среди них являются апельсины, грейпфруты, манго, яблоки, черешня, бананы, черника, клубника и малина. Эти продукты богаты витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему, улучшают пищеварение, а биологически активные флавоноиды помогают защитить от хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и ожирение.
«В завершение стоит отметить овощи, среди которых выделяются морковь и свекла. Свекла содержит уникальные соединения — нитраты и беталаины, которые способствуют более эффективной доставке кислорода к мышцам, снижают кровяное давление и действуют как мощные антиоксиданты. Морковь же улучшает зрение, состояние кожи, поддерживает иммунную систему и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и укреплению костей», — добавляет специалист.
Все перечисленные продукты содержат углеводы, но при этом являются основой здорового питания, подчеркивает Джули Аптон. Она призывает рассматривать их как важнейшие макроэлементы, играющие ключевую роль для здоровья.
Оставить комментарий