Углеводы часто необоснованно исключаются из рациона людей, стремящихся избавиться от лишних килограммов, так как они ошибочно считаются причиной набора веса и повышенного риска диабета. Доктор медицинских наук, сертифицированный диетолог и эксперт по питанию Джули Аптон выделяет углеводы, которые не только полезны, но и безопасны для фигуры.

Джули Аптон утверждает, что существует множество полезных углеводов, способствующих достижению идеальной фигуры. Многие из них богаты клетчаткой, витаминами, минералами и биологически активными соединениями, необходимыми для здоровья.

«Существует множество таких продуктов, и исключать их из рациона нецелесообразно. Это может не только не помочь в процессе похудения, но и негативно сказаться на здоровье. Если ваша цель — избавиться от лишних килограммов, оставьте в своем рационе цельнозерновой хлеб, неочищенный рис, киноа, кускус, овсянку, ячмень, хлопья с отрубями и гречневую кашу. Эти цельнозерновые продукты помогут восполнить запасы клетчатки и необходимых питательных веществ. Они не только улучшают пищеварение, но и снижают риск ишемической болезни сердца, некоторых видов рака, диабета и инфекционных заболеваний», — отмечает Джули Аптон.

Кроме того, полезными углеводами являются фрукты и ягоды, как сообщает издание ETNT.

Особенно ценными среди них являются апельсины, грейпфруты, манго, яблоки, черешня, бананы, черника, клубника и малина. Эти продукты богаты витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему, улучшают пищеварение, а биологически активные флавоноиды помогают защитить от хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и ожирение.

«В завершение стоит отметить овощи, среди которых выделяются морковь и свекла. Свекла содержит уникальные соединения — нитраты и беталаины, которые способствуют более эффективной доставке кислорода к мышцам, снижают кровяное давление и действуют как мощные антиоксиданты. Морковь же улучшает зрение, состояние кожи, поддерживает иммунную систему и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и укреплению костей», — добавляет специалист.

Все перечисленные продукты содержат углеводы, но при этом являются основой здорового питания, подчеркивает Джули Аптон. Она призывает рассматривать их как важнейшие макроэлементы, играющие ключевую роль для здоровья.