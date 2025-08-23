Baltijas balss logotype
Олигархи Ротенберги получили от Кремля подарок на 50 000 000 USD 1 3909

Бизнес
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Аркадий и Борис Ротенберг.

Аркадий и Борис Ротенберг.

Аркадий, его брат Борис и сын Игорь в общей сложностью владеют более чем 6-миллиардными активами.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Гидромашсервис» и «ГМС Нефтемаш» выведены из временного госуправления и разрешены к продаже фирме «Русгаздобыча». Эта структура, как отмечали ранее 47news и «Проект», тесно связана с давним другом Путина Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом.

«ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервис» входят в «Группу ГМС» — одного из крупнейших производителей насосного и нефтегазового оборудования в России и СНГ. Предприятия выпускают блочно-модульное технологическое оборудование, насосы и компрессоры для нефтегазовой отрасли и смежных секторов.

В конце 2024 года все ключевые компании АО «Группа ГМС» были переданы во временное управление Росимущества по указу Путина. Основанием стало то, что крупнейшими бенефициарами бизнеса считались Владимир и Владимир Лукьяненко — отец и сын, которых российские власти связывают с Украиной, писал «Бизнес Online».

Формальным покупателем «Гидромашсервис» и «ГМС Нефтемаш» выступает «Русгаздобыча», юридически принадлежащая УК «Фин-Партнер» и Национальной газовой группе (НГГ), следует из данных СПАРК. Генеральный директор «Русгаздобычи» Антон Демин ранее работал в структурах, связанных с Ротенбергами, а сами УК «Фин-Партнер» и НГГ неоднократно упоминались в контексте деловых интересов Аркадия Ротенберга.

Благодаря решению Путина братья могут фактически установить контроль не только над отдельными предприятиями, но и над всей группой ГМС, которую после национализации возглавил Александр Орлов, связанный с «Русгаздобычей», отмечает «Система».

Аркадий Ротенберг — друг детства Путина и его бывший партнер по дзюдо. После прихода Путина к власти он сколотил состояние на крупных госконтрактах. Теперь, по данным Financial Times и проекта Re: Russia, именно братья Ротенберги являются главными архитекторами стратегии «мягкой национализации». Ее суть в том, что государство изымает активы у прежних собственников под предлогом санкций или «угрозы интересам страны», а затем перепродает их аффилированным бизнес-группам.

Так, в июне 2025 года правительство продало 57,4% акций крупнейшего в России производителя кальцинированной соды — «Башкирской содовой компании» (БСК) — концерну «Росхим», который также связывают с Ротенбергами. Ранее «Росхим» уже консолидировал десятки предприятий химической промышленности, включая «Волжский оргсинтез», «Кучуксульфат» и «Метафракс Кемикалс».

До изъятия активов в декабре 2024 года «Группа ГМС» показывала значительные финансовые результаты: по итогам девяти месяцев 2024-го выручка выросла на 70%, до 66,1 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила почти 5 миллиардов рублей (около 50 000 000 евро).

#олигархи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го августа

    У меня много друзей евреев,сказал В.В .Путин,воспитанный еврейской бабушкой(президент Израиля Реувим Ривлин,2015 год) 2012.Главный раввин России Берл Лазар -Никогда евреи не жили так хорошо как при Путине.

    5
    1

Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 364
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 418
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 622
Офисному планктону хороших новостей не светит. Иконка видео
Госдума РФ пообещала 4 рабочих дня с сохранением зарплаты, но тут же врезала заднего 250

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 21
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 28
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 51
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 63
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 56
