Аркадий, его брат Борис и сын Игорь в общей сложностью владеют более чем 6-миллиардными активами.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Гидромашсервис» и «ГМС Нефтемаш» выведены из временного госуправления и разрешены к продаже фирме «Русгаздобыча». Эта структура, как отмечали ранее 47news и «Проект», тесно связана с давним другом Путина Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом.

«ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервис» входят в «Группу ГМС» — одного из крупнейших производителей насосного и нефтегазового оборудования в России и СНГ. Предприятия выпускают блочно-модульное технологическое оборудование, насосы и компрессоры для нефтегазовой отрасли и смежных секторов.

В конце 2024 года все ключевые компании АО «Группа ГМС» были переданы во временное управление Росимущества по указу Путина. Основанием стало то, что крупнейшими бенефициарами бизнеса считались Владимир и Владимир Лукьяненко — отец и сын, которых российские власти связывают с Украиной, писал «Бизнес Online».

Формальным покупателем «Гидромашсервис» и «ГМС Нефтемаш» выступает «Русгаздобыча», юридически принадлежащая УК «Фин-Партнер» и Национальной газовой группе (НГГ), следует из данных СПАРК. Генеральный директор «Русгаздобычи» Антон Демин ранее работал в структурах, связанных с Ротенбергами, а сами УК «Фин-Партнер» и НГГ неоднократно упоминались в контексте деловых интересов Аркадия Ротенберга.

Благодаря решению Путина братья могут фактически установить контроль не только над отдельными предприятиями, но и над всей группой ГМС, которую после национализации возглавил Александр Орлов, связанный с «Русгаздобычей», отмечает «Система».

Аркадий Ротенберг — друг детства Путина и его бывший партнер по дзюдо. После прихода Путина к власти он сколотил состояние на крупных госконтрактах. Теперь, по данным Financial Times и проекта Re: Russia, именно братья Ротенберги являются главными архитекторами стратегии «мягкой национализации». Ее суть в том, что государство изымает активы у прежних собственников под предлогом санкций или «угрозы интересам страны», а затем перепродает их аффилированным бизнес-группам.

Так, в июне 2025 года правительство продало 57,4% акций крупнейшего в России производителя кальцинированной соды — «Башкирской содовой компании» (БСК) — концерну «Росхим», который также связывают с Ротенбергами. Ранее «Росхим» уже консолидировал десятки предприятий химической промышленности, включая «Волжский оргсинтез», «Кучуксульфат» и «Метафракс Кемикалс».

До изъятия активов в декабре 2024 года «Группа ГМС» показывала значительные финансовые результаты: по итогам девяти месяцев 2024-го выручка выросла на 70%, до 66,1 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила почти 5 миллиардов рублей (около 50 000 000 евро).