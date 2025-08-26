airBaltic — критически важная инфраструктура, и банкротство было бы прискорбно, — Штейнбука

В компании «airBaltic» назначен новый руководитель, однако это не решает существующих экономических проблем авиаперевозчика. О том, выгодна ли Латвии эта компания и потребуется ли в будущем дополнительная государственная поддержка, в подкасте [tv3.lv]( https://tv3.lv/zinas/ekonomika/pikis-un-gevelis/airbaltic-ir-kritiska-infrastruktura-bankrots-butu-nozelojams-komente-steinbuka/ «Piķis un ģēvelis!» высказалась председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

«Это огромный риск, потому что потенциальные расходы на “airBaltic” сейчас не заложены в проект бюджета, и с большой вероятностью дополнительные финансовые вливания от правительства будут необходимы. Если так, то потребуется вносить поправки в бюджет, но поправки предполагают также и какие-то доходы, если мы хотим сохранить неизменный дефицит, который и так уже превышает 3% от ВВП, и мы не можем позволить себе его дальше наращивать. Если в следующем году не будет стремительного роста, придётся думать о налогах. Но вряд ли налоги будут повышены уже в следующем году, хотя, если где-то что-то потребуется, деньги придётся искать. Никто нам их просто так не подарит», — заявила Штейнбука.

Говоря о ценности предприятия и необходимости его поддержки, она подчеркнула: «Что касается резервов, у нас сейчас есть лишь средства на непредвиденные случаи, и их немного. Если мы действительно хотим обеспечить жизнеспособность “airBaltic”, я считаю, что это очень ценное предприятие — не только потому, что нам удобнее летать в командировки или в гости, используя нашу авиакомпанию, но и потому, что это критически важная инфраструктура. Это критическая инфраструктура, как и “Rail Baltica”. Такая инфраструктура необходима, и об этом НАТО постоянно говорит — что на военные расходы должно тратиться 3,5% ВВП, плюс ещё 1,5% — на критическую инфраструктуру».

Объясняя, что включает в себя критическая инфраструктура, Штейнбука добавила: «Это воздушные пути, железная дорога, автодороги, мобильная связь, энергетика — всё это критическая инфраструктура. И с этой точки зрения “airBaltic” — очень важное предприятие, и было бы крайне прискорбно, если бы оно обанкротилось».