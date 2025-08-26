Baltijas balss logotype
airBaltic — критически важная инфраструктура, и банкротство было бы прискорбно, — Штейнбука 2 500

Бизнес
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
airBaltic — критически важная инфраструктура, и банкротство было бы прискорбно, — Штейнбука
ФОТО: LETA

В компании «airBaltic» назначен новый руководитель, однако это не решает существующих экономических проблем авиаперевозчика. О том, выгодна ли Латвии эта компания и потребуется ли в будущем дополнительная государственная поддержка, в подкасте [tv3.lv](https://tv3.lv/zinas/ekonomika/pikis-un-gevelis/airbaltic-ir-kritiska-infrastruktura-bankrots-butu-nozelojams-komente-steinbuka/ «Piķis un ģēvelis!» высказалась председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

«Это огромный риск, потому что потенциальные расходы на “airBaltic” сейчас не заложены в проект бюджета, и с большой вероятностью дополнительные финансовые вливания от правительства будут необходимы. Если так, то потребуется вносить поправки в бюджет, но поправки предполагают также и какие-то доходы, если мы хотим сохранить неизменный дефицит, который и так уже превышает 3% от ВВП, и мы не можем позволить себе его дальше наращивать. Если в следующем году не будет стремительного роста, придётся думать о налогах. Но вряд ли налоги будут повышены уже в следующем году, хотя, если где-то что-то потребуется, деньги придётся искать. Никто нам их просто так не подарит», — заявила Штейнбука.

Говоря о ценности предприятия и необходимости его поддержки, она подчеркнула: «Что касается резервов, у нас сейчас есть лишь средства на непредвиденные случаи, и их немного. Если мы действительно хотим обеспечить жизнеспособность “airBaltic”, я считаю, что это очень ценное предприятие — не только потому, что нам удобнее летать в командировки или в гости, используя нашу авиакомпанию, но и потому, что это критически важная инфраструктура. Это критическая инфраструктура, как и “Rail Baltica”. Такая инфраструктура необходима, и об этом НАТО постоянно говорит — что на военные расходы должно тратиться 3,5% ВВП, плюс ещё 1,5% — на критическую инфраструктуру».

Объясняя, что включает в себя критическая инфраструктура, Штейнбука добавила: «Это воздушные пути, железная дорога, автодороги, мобильная связь, энергетика — всё это критическая инфраструктура. И с этой точки зрения “airBaltic” — очень важное предприятие, и было бы крайне прискорбно, если бы оно обанкротилось».

Читайте нас также:
#airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    26-го августа

    «Такая инфраструктура (airBaltic) необходима, и об этом НАТО постоянно говорит». Необходима для НАТО, а не для Латвии, потому что уже много лет является убыточной, и улучшений не предвидится. От airBaltic следует отказаться как можно скорее, из авиации оставить лишь средства для чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и медицины. Латвия не вытягивает такую авиакомпанию ни экономически, ни организационно. Это всё равно, что привязать козу к трамваю и заставить её двигать. Она не сдвинется с места, а кормить козу нужно регулярно. Сколько можно толковать об этом, чтобы до чиновников, принимающих решения, это в конце концов дошло?

    7
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    26-го августа

    Политикам плевать на народ ,но не на АйрБалтик.

    9
    0

