Крестьяне в Латвии не могут свести концы с концами

Последствия плохого урожая отражаются и на потребителях: этим летом цены на большинство отечественных сезонных товаров выше, чем раньше. Хотя также ухудшились общий урожай и качество зерновых, существенного роста цен на зерновые продукты в магазинах пока не прогнозируется.

Многие хозяйства сейчас работают в кризисном режиме, сконцентрировавшись на спасении урожая и фактически борясь за выживание, отметила Майра Дзелзкалея-Бурмистре, заместитель председателя правления общества "Крестьянский Сейм".

"Из-за погодных условий очень пострадало качество урожая, и это означает, что крестьяне не смогут полностью выполнить свои договорные обязательства. Пострадавшими будут не только крестьяне: в этом году последствия проблем ощутят и другие отрасли, например, перевозчики продуктов, порты и другие".

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис с этим согласен - сезон оказался сложным.

"Из-за погодных условий объем поставок местной продукции сократился. Кроме того, погода повлияла и на ассортимент. Сезон еще не завершен, но уже сейчас видны различия как в объеме продукции, так и в ценах на нее. Для обеспечения спроса и потребностей покупателей доля импортируемой продукции в ближайшее время обязательно вырастет. При этом следует учитывать, что покупатели в Латвии очень чувствительны к изменению цен и очень часто выбирают предложение по самой низкой цене. Эта тенденция сохраняется и в этом году и может повлиять как на местных крестьян, так и на производителей", - отмечает Крузитис.

Доступность местных сельскохозяйственных продуктов на полках магазинов и цены на них ежегодно зависят от погодных условий, отмечает Лайла Вартукаптейне, член правления ООО "ELVI Latvija".

"В этом году проблемы вызваны продолжительными дождями, и это влияет на качество местных продуктов: все чаще товары не поставляются магазинам в срок или привозятся продукты несоответствующего качества. Цены в этом году тоже выше, но в целом пока местных овощей хватает. Примерно 90% характерных для Латвии овощей, которые продаются в сети "ELVI", выращено в нашей стране", - рассказала Вартукаптейне, подчеркнув, что этот год рискует оказаться более сложным и в плане хранения овощей.

"Корнеплоды, которые несколько месяцев хранятся в подвалах, в этом году могут портиться быстрее. По этой причине в зимний период иностранные товары в этом году придется начать ввозить гораздо раньше, чем прежде. Сейчас на большинство сезонных товаров цены выше, что хорошо видно и по показателям годовой инфляции. В летние месяцы по сравнению с прошлым годом инфляция в сфере продовольственных товаров составляет несколько процентов. К тому же неурожай не только в Латвии, но и в других странах Европы. Это влияет на цены на фрукты и овощи, а также, конечно, дорожает общая продуктовая корзина. Следует отметить, что на урожай в Латвии климатические условия влияют очень часто - если в одном году это длительная засуха, то в другом - высокая влажность или холода, поэтому доступность урожая в Латвии от года к году меняется. Несомненно, в этом году ситуация более вызывающая, чем в других случаях, но она не абсолютно уникальна", - отметила Вартукаптейне.