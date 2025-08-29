Индия внезапно увеличила закупки одного российского товара

Экспорт российских удобрений в Индию вырос на 20 процентов.

С января по июнь 2025 года Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на 20 процентов и довела его до 2,5 миллиона тонн. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Таким образом, доля России в индийском импорте удобрений выросла до рекордных 33 процентов. Как пояснил Гурьев, каждая третья тонна этой продукции, попадающей в Индию с внешних рынков, — российская. Достигнутый рост был обеспечен повышением поставок фосфоросодержащих удобрений.

В РАПУ отметили, что, после того как в отношении России были введены санкции, Индия оказалась лидером по динамике импорта этого вида российской продукции.