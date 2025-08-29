Baltijas balss logotype
Индия внезапно увеличила закупки одного российского товара 1 706

Бизнес
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Индия внезапно увеличила закупки одного российского товара
ФОТО: Global Look Press

Экспорт российских удобрений в Индию вырос на 20 процентов.

С января по июнь 2025 года Россия увеличила экспорт удобрений в Индию на 20 процентов и довела его до 2,5 миллиона тонн. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Таким образом, доля России в индийском импорте удобрений выросла до рекордных 33 процентов. Как пояснил Гурьев, каждая третья тонна этой продукции, попадающей в Индию с внешних рынков, — российская. Достигнутый рост был обеспечен повышением поставок фосфоросодержащих удобрений.

В РАПУ отметили, что, после того как в отношении России были введены санкции, Индия оказалась лидером по динамике импорта этого вида российской продукции.

  • VS
    Vad Sorry
    30-го августа

    Европа сама отказалась от дешевых ресурсов, сейчас они отправляются в далёкие страны, с большим населением, с большими скидками. Потом эти страны поднимутся, а Европе будет очень трудно конкурировать с странами где одно евро в час платят и ресурсы берут дешевле, и рабочей силы как комаров на болоте. И к чему это приведет? Наши дети в Индию на работу будут летать?

