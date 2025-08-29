Уменьшилась доля Латвийского государства в национальной авиакомпании airBaltic

В airBaltic сообщили, что государству теперь принадлежат 88,37% акций компании, "Lufthansa" - 10%, некоему финансовому инвестору Ларсу Туссену - 1,62%, прочим мелким владельцам - 0,01%.

Уставный капитал airBaltic увеличен на 16,64 млн евро, достигнув 41 819 525 евро. Изменения зарегистрированы в Регистре предприятий 28 августа.

Капитал компании был увеличен путем выпуска двух новых категорий обязательных конвертируемых акций. Одна из них передана стратегическому инвестору - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, в соответствии с обязательствами компании и её крупнейшего акционера - государства Латвия, вытекающими из соглашения о подписке на инвестиции от 29 января 2025 года. Вторая акция передана государству Латвия в соответствии с соглашением от 20 августа 2025 года.

Номинальная стоимость каждой новой акции составляет 8,32 млн евро, цена продажи - 14 млн евро. Таким образом, уставный капитал airBaltic включает 251 795 252 обыкновенные акции номиналом 0,1 евро каждая и две обязательные конвертируемые акции номиналом 8,32 млн евро каждая.

Цель увеличения капитала - обеспечить дополнительное финансирование airBaltic и поддержать её планы по росту.

Несмотря на номинальную стоимость, каждая конвертируемая акция даёт 31 474 410 голосов на собрании акционеров, право на дивиденды и преимущественное право на покупку новых акций или конвертируемых облигаций. Также акции дают права, эквивалентные 10% голосующего капитала компании, включая возможность требовать проверки, созыва внеочередного собрания акционеров, выдвижения кандидатов в совет и контроля за деятельностью совета директоров.

Если в течение 36 месяцев после выпуска конвертируемых акций изменится уставный капитал или количество акций, количество голосов и акций, представляемых этими акциями, будет скорректировано, чтобы каждая акция всегда представляла 10% голосов и акций компании.