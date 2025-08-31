неубранными рискуют остаться примерно 10% площадей озимого рапса

В этом году в Латвии в неубранными рискуют остаться приблизительно 10% площадей озимого рапса, при этом в некоторых краях - вплоть до 30-50% площадей, предположил член правления сельскохозяйственного кооперативного общества "Latraps" Гиртс Озолс.

Рига, 31 августа, ЛЕТА. В этом году в Латвии в неубранными рискуют остаться приблизительно 10% площадей озимого рапса, при этом в некоторых краях - вплоть до 30-50% площадей, предположил член правления сельскохозяйственного кооперативного общества "Latraps" Гиртс Озолс.

Он акцентировал внимание на том, что озимый рапс сейчас готов к уборке, а время уборки зависит от стратегии каждого хозяйства и организации работ. Рапс не является высокочувствительным культурным растением, поэтому крестьяне часто убирают его последним, так как пшеницу и ячмень нужно убрать сразу, как только зерно созреет.

Озолс отметил, что нынешний год по всей Латвии - крайне вызывающий для отрасли растениеводства, особенно в Латгале и Селии, где неблагоприятные погодные условия создали наибольшие проблемы. Уборка урожая во всех группах культур в этом году идет поздно и медленно, так как во многих местах на поле из-за влажности невозможно выехать на тяжелой технике. В Латгале ситуация особенно тяжелая.

Руководитель отдела сельского хозяйства "Latraps" отметил, что качество убранного до сих пор озимого рапса сравнительно хорошее - содержание масла в зерне близко к уровню прошлого года и в среднем превышает 44%. Однако в этом году непривычно широко наблюдалось прорастание зерен рапса и других культур еще до сбора, что связано с поздним сбором урожая. Чтобы поддержать крестьян, "Latraps" продолжает принимать и проросшие зерна рапса и ищет для них рынок сбыта.

В свою очередь, летним рапсом фермеры засеяли в этом году сравнительно небольшие площади, отметил Озолс, добавив, что время летнего сева рапса было очень разным, поэтому и время культивации затянется. Первые летние грузы рапса ожидаются в начале сентября, а часть может быть поставлена только в конце месяца.

Несобранной может остаться и часть летнего рапса, если не установится солнечная и теплая погода, что ускорит созревание. Однако общую ситуацию можно будет определить в конце сентября или начале октября.

Как сообщалось, 5 августа на внеочередном заседании правительство решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года с целью компенсации ущерба от последствий заморозков, дождей и наводнений.