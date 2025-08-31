Baltijas balss logotype
Ввести 2% налог на другие товары? Торговцы думают, как компенсировать «алкогольные» потери 1 688

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Ввести 2% налог на другие товары? Торговцы думают, как компенсировать «алкогольные» потери

Торговцы начали подводить первые итоги месяца с более строгим ограничением времени торговли алкоголем.

Большинство магазинов пересчитывают доходы и решают, смогут ли позволить себе работать дольше, чтобы продолжать предлагать клиентам продукты. Об этом в эфире передачи «900 sekundes» заявил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

«Каждому магазину нужно подсчитать, может ли он выдержать и работать то время, когда нет товаров с большей наценкой. Либо второй вариант — повышать цены на продукты первой необходимости, чтобы покрыть эти два часа. Например, ввести после восьми вечера тариф: плюс два процента на все товары, чтобы обеспечить расходы на содержание магазина».

Однако с этим категорически не согласна член правления сети top! Илзе Приедите: «Мы абсолютно не согласны с утверждением, что из-за этих ограничений нам придётся поднимать цены на продукты первой необходимости или любые другие товары. Определённо нет. Конкуренция достаточно высокая, и позволить себе это на самом деле никто не может».

Часть небольших магазинов, особенно в регионах, уже сократили рабочее время. Сеть top! также не исключает такой шаг после окончания летнего сезона.

Между тем Эдийс Клайшис, глава творческого центра OPEN, где помогают молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации,сообщил, что в данный момент работу возобновляют "точки". На этом основании через некоторое время сократятся данные по потреблению алкоголя и наши политики смогут хлопать себя по плечу и петь себе хвалебные песни: "Потребление падает! Вот какие мы молодцы!". В реальности никто меньше пить не станет. Купленное на "точке" не появляется в официальной статистике.

Обратная версия была, когда "точки" ликвидировались и люди начали покупать дешёвое бухло в магазине, за счёт чего росла статистика.

Простите, но мы всегда лакали как скоты. Надо работать над причинами, почему люди пьют. Чем люди более довольны жизнью (чем счастливее), тем меньше желания залить шары до потери пульса.

Политикам, видимо, не особо удаётся улучшение уровня жизни общества, так что приходится имитировать решение проблемы с помощью громких лозунгов (запретов и ограничений).

#алкоголь #торговля
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • ВП
    Вася Пупкин
    1-го сентября

    А вот я поддерживаю идею повысить цену на продукты. Если эти скоты перейдут на самогон, то хотя бы с паршивой овцы (паршивого латыша) хоть шерсти клок , пусть на закуску больше тратят, иначе ВВП не поднять и не на что будет болота выкопать вокруг Латвии, хотя она и так болото во всех смыслах этого слова.

    4
    1

Видео