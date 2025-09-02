Baltijas balss logotype
38-летний создатель куклы Лабубу заработал уже 37 500 000 000 USD

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Ван Нин хорошо подзаработал на кукле.

Флагманская линейка Monsters подняла выручку на 726% и стала главным источником дохода компании.

Глава компании Pop Mart и создатель трендовой игрушки Лабубу, 38-летний Ван Нин, вошёл в топ-100 богатейших людей мира. Он занял 85-е место в рейтинге Bloomberg.

На данный момент состояние Ван Нина оценивается в 27,5 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов он заработал только за этот год. В списке он обогнал, например, основного акционера "Лукойла" Вагита Алекперова и председателя совета директоров "Сибура" Леонида Михельсона.

В начале июля Ван Нин вошёл в десятку богатейших людей в Китае и стал самым молодым миллиардером в стране. В прошлом году Pop Mart увеличил прибыль на 188%, а флагманская линейка Monsters подняла выручку на 726% и стала главным источником дохода компании.

Pop Mart появилась в Пекине в 2010 году. Сначала компания продавала чужие бренды, а потом запустила свои blind box — коробки-сюрпризы. В 2019 году она лицензировала Лабубу — девочку-эльфа с девятью зубами, заострёнными ушами и большими глазами, созданную гонконгским художником Касингом Луном. Сейчас Лабубу раскупают за секунды, а коллекционеры перепродают их в сотни раз дороже.

Тренд на Лабубу запустила солистка Blackpink Лиса, а вскоре игрушки появились на сумках Рианны, Дуа Липы и других звёзд. В России Лабубу тоже стали очень популярны. На ПМЭФ представили игрушки с лицами политиков, а 13-летняя дочь певицы Жасмин даже выпустила песню про них.

Pop Mart — китайский производитель коллекционных игрушек, в первой половине 2025 года продемонстрировал значительный рост финансовых показателей. По данным финансовой отчетности компании, выручка за указанный период увеличилась на 204 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 13,88 миллиардов юаней (примерно 1,93 миллиардов долларов США). Чистая прибыль выросла на 397 % и достигла 4,57 миллиардов юаней (около 636 миллионов долларов США). Существенный рост показателей связывается с устойчивым мировым спросом на одну из ключевых линеек продукции — куклы Labubu.

Оставить комментарий

