Член правительства признал, что из-за рухнувшего транзита Латвия потеряла астрономическую сумму

Падение объемов грузоперевозок в латвийских портах с 2019 года привело к недополучению 1,7 млрд евро добавленной стоимости и около 400 млн евро утраченных прямых налоговых поступлений. Эти цифры назвал министр экономики Виктор Валайнис в ходе дискуссии, посвященной будущему латвийских портов. По его словам, государство не смогло как заботливый хозяин позаботиться о развитии портов.

Дискуссия о развитии и управлении портами, организованная Ассоциацией латвийских стивидорных компаний, подтвердила стратегическое значение портов и высветила вызовы, связанные с геополитической ситуацией. В обсуждении участвовали представители всех парламентских фракций, министры сообщения и экономики, представители руководства самоуправлений Риги, Вентспилса и Лиепаи, представители портовых управлений, социальные партнеры, а также представитель Latvijas Dzelzceļš.

Дискуссия состоялась в период, когда Сейм и Кабинет министров возобновляют работу после летнего перерыва, а в сентябре ожидается рассмотрение законопроекта «Поправки в Закон о портах». Однако единства ни в отношении его содержания, ни в целом по вопросу стратегии развития государственных портов пока нет ни в коалиции, ни в оппозиции.

Так, управляющий Рижским портом Ансис Зелтиньш подчеркнул, что неопределенность в управлении портами длится уже семь лет, и именно она является крупнейшим вызовом для портов. Министр сообщения Атис Швинка также указал на необходимость ясности, отметив, что активное сотрудничество с предпринимателями и другими отраслями, а также завершение реформы управления являются основными задачами для преодоления кризиса и развития отрасли.

Ассоциация латвийских стивидорных компаний подчеркивает, что порты — это не только вопрос Министерства сообщения, их значение затрагивает также экономику, занятость, оборону и климатическую политику. Ассоциация отмечает, что продолжит активно сотрудничать с государственными институтами и социальными партнерами для поиска устойчивых решений. По мнению ассоциации, только совместные действия позволят крупнейшим портам Латвии и железной дороге преодолеть кризис и внести существенный вклад в экономику страны и развитие регионов.