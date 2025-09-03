Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Член правительства признал, что из-за рухнувшего транзита Латвия потеряла астрономическую сумму 8 3383

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2025
kasjauns.lv
Член правительства признал, что из-за рухнувшего транзита Латвия потеряла астрономическую сумму

Падение объемов грузоперевозок в латвийских портах с 2019 года привело к недополучению 1,7 млрд евро добавленной стоимости и около 400 млн евро утраченных прямых налоговых поступлений. Эти цифры назвал министр экономики Виктор Валайнис в ходе дискуссии, посвященной будущему латвийских портов. По его словам, государство не смогло как заботливый хозяин позаботиться о развитии портов.

Дискуссия о развитии и управлении портами, организованная Ассоциацией латвийских стивидорных компаний, подтвердила стратегическое значение портов и высветила вызовы, связанные с геополитической ситуацией. В обсуждении участвовали представители всех парламентских фракций, министры сообщения и экономики, представители руководства самоуправлений Риги, Вентспилса и Лиепаи, представители портовых управлений, социальные партнеры, а также представитель Latvijas Dzelzceļš.

Дискуссия состоялась в период, когда Сейм и Кабинет министров возобновляют работу после летнего перерыва, а в сентябре ожидается рассмотрение законопроекта «Поправки в Закон о портах». Однако единства ни в отношении его содержания, ни в целом по вопросу стратегии развития государственных портов пока нет ни в коалиции, ни в оппозиции.

Так, управляющий Рижским портом Ансис Зелтиньш подчеркнул, что неопределенность в управлении портами длится уже семь лет, и именно она является крупнейшим вызовом для портов. Министр сообщения Атис Швинка также указал на необходимость ясности, отметив, что активное сотрудничество с предпринимателями и другими отраслями, а также завершение реформы управления являются основными задачами для преодоления кризиса и развития отрасли.

Ассоциация латвийских стивидорных компаний подчеркивает, что порты — это не только вопрос Министерства сообщения, их значение затрагивает также экономику, занятость, оборону и климатическую политику. Ассоциация отмечает, что продолжит активно сотрудничать с государственными институтами и социальными партнерами для поиска устойчивых решений. По мнению ассоциации, только совместные действия позволят крупнейшим портам Латвии и железной дороге преодолеть кризис и внести существенный вклад в экономику страны и развитие регионов.

Читайте нас также:
#транзит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
66
3
0
3
2
9

Оставить комментарий

(8)
  • п
    прохожий
    4-го сентября

    Латвия потеряла астрономическую сумму , из-за рухнувшего транзита .

    Ну допустим , не рухнувшего, а уничтоженного . И это не новость , существует же , так называемый дипломатический корпус , который занимается международными отношениями . Что -то смешное написал , Бывший работник НАТО , министр иностранных дел , полный п ,,,ц.

    15
    1
  • EM
    Evgen Mel
    4-го сентября

    Нам Европа поможет)

    37
    8
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го сентября

    Собираются болваны за немалые зарплаты и раз за разом, год за годом изрекают общепринятые факты как будто это невероятно прорывные выводы сделанные в результате их сидений, а меж тем все ветшает, ЛЖД уже который год в минусе, порты туда же… Они убивают латышский язык быстрее чем если бы сделали вторым государственным русский. Но так любят костюмы, кофейные паузы, хорошие зарплаты что никогда не признаются что некомпетентны и узколобы, и принесут ЛР в жертву своему тщеславию.

    147
    1
  • З
    Злой
    3-го сентября

    Это очень приятная новость!

    73
    4
  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Латвия прос..ала 1.7 млрд, кто за это ответит?

    131
    1
  • А
    Алекс
    Дед
    4-го сентября

    Ты ,дедуля,ответишь за всё

    2
    28
  • З
    Злой
    3-го сентября

    Нормалёк

    88
    5
  • A
    Anim
    3-го сентября

    Какой ещё транзит - призма латышскости нас накормит!

    177
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1585
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 443
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 698

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 5
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 41
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 31
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 65
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 5
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео