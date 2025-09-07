Автомобиль становится для французов роскошным средством передвижения

Попросту, он становится многим не по карману, хотя по-прежнему остаётся предметом первой необходимости и в большинстве случаев ему нет альтернативы.

Автопарк Франции стареет: в 2024 году средний возраст автомобилей превысил 11 лет. Люди отказываются от покупки или замены автомобиля из-за нехватки средств (50% французов не могут себе позволить купить или поменять машину).

В последние годы средняя цена автомобилей резко выросла (+40% за последние 10 лет!) В прошлом году она составляла чуть более 36 000 евро за новый автомобиль. На рынке подержанных автомобилей средняя цена наконец-то упала ниже 20 000 евро в этом году после резкого роста цен после пандемии.

Содержание машин больно бьет по карману. Эта статья расходов считается одной из самых значительных в бюджете французов (страховка, тех.обслуживание, ремонт, парковка и, конечно, топливо).

Для шести из десяти французов расходы на автомобиль составляют от 5% до 20% их ежемесячных расходов (от одной до трёх месячных зарплат в год). Тревожная цифра: чтобы покрыть расходы на ремонт, каждому пятому водителю уже приходилось брать кредит. Многие корректируют расходы на страхование: 33% водителей уже сократили страховое покрытие, 9% отказались от него полностью, а 16% рассматривают возможность полного отказа от него.

Столкнувшись с ростом расходов на автомобили, 42% французов заявили, что сократили ежедневные поездки на работу на личном авто, 32% уже отложили или отменили техническое обслуживание автомобиля, которое не считается срочным, и почти 15% выполняют некоторые ремонтные работы самостоятельно.

Однако, более трети французов (33%) по-прежнему не готовы отказаться от авто, потому как не видят альтернативы. 74% французов, принявших участие в опросе, назвали личный автомобиль предметом роскоши.