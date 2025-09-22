Завершился конкурс на должность председателя Совета по конкуренции. По данным передачи "Nekā personīga" ( ТВ3 ), победителем названа Иева Шмите. Она фактически возглавляла учреждение с начала года после ухода прежнего руководителя. Известно, что влиятельные игроки пытались не допустить победы Шмите в конкурсе. Попытки повлиять на его ход совпали с проведённым Советом по конкуренции исследованием по важному для отдельных деревообрабатывающих предприятий вопросу.

Два года назад "Nekā personīga" сообщала, что Совет по конкуренции начал проверку в связи с заключёнными компанией "Latvijas valsts meži" (Латвийские государственные леса) долгосрочными договорами на лесозаготовку. Эти исторические соглашения были подписаны вскоре после восстановления независимости Латвии с целью обеспечить стабильность для госкомпаний, занятых в первичной переработке древесины, в процессе их приватизации.

Долгосрочные договоры перешли к "Latvijas valsts meži", но не были расторгнуты, поскольку суд постановил, что этого делать нельзя.

"Абсолютное большинство предпринимателей хотели бы, чтобы таких долгосрочных договоров на лесозаготовку вовсе не существовало и они не искажали рынок. Однако из-за возражений суда преобладало мнение, что условия договоров нельзя менять. То есть, привилегированные компании должны работать на условиях, предусмотренных изначальной версией договора", - говорил в 2023 году исполнительный директор Латвийской федерации деревообработки Артур Буконтс.

Часть эксклюзивных договоров "Latvijas valsts meži" начала пересматривать с 2013 года, последний раз — в 2022 году. Хотя, согласно имеющемуся в распоряжении передачи аудиту "Sorainen" двухлетней давности, руководство "Latvijas valsts meži" было предупреждено о возможных рисках нарушения конкуренции при продолжении таких соглашений.

Некоторые договоры не были изменены и остаются в силе на десятилетия вперёд — один из них даже до 2096 года. Эти соглашения продолжают предоставлять отдельным участникам рынка исключительные права на покупку круглого леса, минуя аукционы, проводимые государственной компанией. При этом гарантированный объём древесины, поставляемый "Latvijas valsts meži" партнёрам по договорам, недоступен их конкурентам.

После двухлетнего исследования Совет по конкуренции пришёл к выводу, что исполнение этих договоров негативно влияет на конкуренцию на конкретном рынке.

"Мы обозначили риски, которые, на наш взгляд, создаются для конкуренции этими долгосрочными договорами. В настоящий момент компании, у которых есть такие долгосрочные договоры, находятся в отличающейся ситуации. Им предоставляются преимущества со стороны государства, со стороны государственной компании, по сравнению с другими, которым приходится участвовать в аукционах и конкурировать за ограниченный ресурс — пиловочник и древесину", - указала руководитель исполнительного органа Совета по конкуренции Марис Спичка.

Хотя письмо имеет статус ограниченного доступа, оно оказалось в распоряжении "Nekā personīga". Совет по конкуренции исследовал сделки "Latvijas valsts meži" с компаниями, у которых действуют долгосрочные договоры на лесозаготовку. Среди них — несколько предприятий, входящих в "PATA группу" (АО "PATA Saldus", АО "PATA Strenči", АО "PATA Jēkabpils"). Преимущества также получил дочерний филиал "PATA Strenči" — ООО "Berivs", а также ООО "Krebsar", ООО "Jēkabpils kokapstrāde" и ООО "Metsa Forest Latvia".

Только за исследуемый период с 2020 по 2024 год партнёрам по договорам было реализовано более двух миллионов кубометров круглого леса на сумму свыше 202 миллионов евро. Этот объём не выставлялся на аукционах "Latvijas valsts meži", и другим участникам рынка не было возможности за него побороться, даже предложив более высокую цену. Эту информацию Совет по конкуренции направил 10 июня этого года как "Latvijas valsts meži", так и держателю капитальных долей — Министерству земледелия. В письме указано, что надзорное ведомство приглашает на встречу, чтобы устранить риски для конкуренции, возникающие при длительном существовании таких эксклюзивных договоров. За три месяца такая встреча так и не состоялась.

Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) на очное интервью на прошедшей неделе не согласился. Он заявил, что нет доказательств, что государство терпит убытки из-за этих договоров. Хотя министерство ранее получало соответствующее предупреждение от прокуратуры, никаких действий от собственника "Latvijas valsts meži" не последовало.

"Я правда ничего об этом не знаю. Когда появятся какие-то новости — прокомментирую. Мне просто нечего сказать". ["NP": Но Совет по конкуренции выявил нарушения закона о конкуренции. Исследовал два года и нашёл их.] "Я действительно не могу комментировать. Если бы Совет (по конкуренции) возбудил дело — тогда другое дело. А дело не возбуждено. Сотрудники министерства работают. Нам ещё нужны встречи с Советом по конкуренции. Когда мы завершим этот процесс, тогда я и смогу что-то сказать".

"Мы ожидаем, что решение может быть предложено Министерством земледелия, которое в долгосрочной перспективе устранит такую ситуацию. Мы считаем, что она не может существовать дальше. Конечно, она сложилась исторически — это мы тоже понимаем. Однако правовая среда изменилась. Государство должно осознавать, что такое недобросовестная конкуренция, и соблюдать регламент нейтралитета конкуренции", - считает руководитель исполнительного органа Совета по конкуренции Марис Спичка.

Если ситуация не будет решена, крайним шагом может стать инициирование дела по выявлению несоответствия и его формальное рассмотрение.

Письмо, отправленное в начале июня, подписала исполняющая обязанности председателя Совета по конкуренции Иева Шмите. Она была одной из пяти претендентов, подавших заявки на конкурс на эту важную для экономики должность.

На втором этапе отбора комиссия получила информацию, что в отношении одного из кандидатов проводится кампания по очернению.

["NP": Сообщал ли кто-то из претендентов на конкурс, что на него оказывается давление?] "Мы получили письмо. Мы, а также конкурсная комиссия, заметили, что происходит в публичном пространстве в отношении учреждения, его руководителя и всей этой борьбы, если можно так выразиться. Комиссия также задала кандидатам вопрос — как они себя чувствуют. Никто не чувствовал себя комфортно под таким давлением, воздействием", - ответил глава Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. ["NP": Но настолько сильных сигналов, чтобы обратиться в правоохранительные или силовые структуры, не поступало?] "Нет".

Конкурс ещё не завершился, когда против Иевы Шмите в нескольких СМИ появилась серия негативных публикаций. Шмите, проработавшую в учреждении 17 лет, пытались представить как неподходящего кандидата. При этом выборочно освещались незначительные дисциплинарные дела, но замалчивался, например, факт, что возглавляемый Шмите Департамент запретных соглашений четыре года назад оштрафовал влиятельных строительных лидеров, вовлечённых в картель.

["NP": Конкурс ещё не завершился, когда началась кампания против Иевы Шмите. Известно ли вам, кто за этим стоит?] "Сложно сказать. Давление было большим. Совет по конкуренции — важный орган. Также было видно давление на ответственную комиссию. Но, на мой взгляд, они отлично справились", - ответил министр экономики (СЗК)Виктор Валайнис. ["NP": Кому Иева Шмите может быть неудобна на этом посту?] "Трудно сказать. Здесь сферы, которых касаются (решения учреждения), очень широки — и вопросы цен на продукты питания, и различные вопросы в деревообработке".

Комиссия уже две недели назад направила своё решение министру экономики, и наиболее подходящей на пост председателя Совета по конкуренции была номинирована Иева Шмите.

Министр экономики Виктор Валайнис опровергает затягивание процесса. По его словам, Шмите сейчас находится за пределами Латвии, поэтому он не спешил с публичным объявлением её кандидатуры.

"Я бы не сказал, что это задержка. Это нормальный процесс — после получения результатов приглашаем победителя на беседу. После этих бесед я принял решение выдвинуть Иеву Шмите на утверждение в должности председателя Совета по конкуренции. В этот понедельник я уже ознакомил коллег по коалиции с результатами конкурса и предложил как можно скорее рассмотреть этот вопрос. Как только она вернётся — мы это сделаем, и в течение ближайших двух недель этот вопрос должен быть в повестке правительства". ["NP": Могла бы Шмите получить поддержку в правительстве, включая всех министров вашей партии?] "Да! Однозначно!" ["NP": В том числе от Краузе?] "Также от господина Краузе. У меня нет никаких сомнений".

В Совете по конкуренции сейчас происходят серьёзные изменения. Например, в надзоре за сферой продовольствия — если раньше там было всего два сотрудника, то сейчас уже 15. Министр экономики считает, что в ближайшее время мы увидим результаты этой деятельности.

"Latvijas valsts meži" в письменном ответе передаче "Nekā personīga" указала, что ведёт переговоры с Советом по конкуренции и готова принять любые разумные меры, чтобы уменьшить возможное негативное влияние эксклюзивных договоров на свободную и честную конкуренцию. LVM приложит все усилия, чтобы в сотрудничестве с надзорными органами и профильным министерством были подготовлены предложения и план действий по устранению обозначенных в письме проблем в области конкуренции.