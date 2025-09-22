Он отметил, что в настоящее время лесную отрасль значительно сдерживает конкуренция со стороны таких материалов, как пластик, бетон и металл — как в строительстве, так и в производстве мебели и других товаров, а также давление со стороны общества по вопросу вырубки лесов.

«Представьте себе: каждый житель — будь то в Португалии, Латвии или Швеции — говорит, что ему нравится ходить босиком по деревянному полу, а не по пластику или бетону. Это нравится всем. Но когда заходит речь о ресурсах, тот же гражданин в Португалии, Латвии или Швеции говорит: нам не нравится вырубка лесов», — сказал Пиворюнас, добавив, что, в отличие от других упомянутых материалов, дерево — единственный возобновляемый ресурс.

Поэтому он подчеркнул, что в странах Балтии, в отличие от государств Западной Европы, имеются неосвоенные земли, которые следует использовать для масштабного лесовосстановления — это также улучшило бы ситуацию в лесной отрасли.