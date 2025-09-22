Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 469

Бизнес
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
ФОТО: Unsplash

Неосвоенные земли в странах Балтии следует использовать для масштабного лесовосстановления, заявил в интервью агентству LETA руководитель Совета по надзору за лесами (FSC) в странах Балтии Айдас Пиворюнас, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в настоящее время лесную отрасль значительно сдерживает конкуренция со стороны таких материалов, как пластик, бетон и металл — как в строительстве, так и в производстве мебели и других товаров, а также давление со стороны общества по вопросу вырубки лесов.

«Представьте себе: каждый житель — будь то в Португалии, Латвии или Швеции — говорит, что ему нравится ходить босиком по деревянному полу, а не по пластику или бетону. Это нравится всем. Но когда заходит речь о ресурсах, тот же гражданин в Португалии, Латвии или Швеции говорит: нам не нравится вырубка лесов», — сказал Пиворюнас, добавив, что, в отличие от других упомянутых материалов, дерево — единственный возобновляемый ресурс.

Поэтому он подчеркнул, что в странах Балтии, в отличие от государств Западной Европы, имеются неосвоенные земли, которые следует использовать для масштабного лесовосстановления — это также улучшило бы ситуацию в лесной отрасли.

×
Читайте нас также:
#леса
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео