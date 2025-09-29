Если ранее о своих финансах каждый месяц переживали около 52% людей, то теперь этот показатель вырос почти до двух третей. Представитель банка Эвия Кропа в передаче «900 секунд» на TV3 указала, что выросла не только распространённость тревожности, но и её интенсивность.

«Каждый пятый житель признаёт, что переживает из-за денег каждый день. Это значит, что для многих этот вопрос становится главным источником тревоги, который не выходит из головы», — объясняет Кропа.

Исследование показывает, что основные причины беспокойства жителей — это деньги и здоровье, а проблемы на работе или в отношениях упоминаются значительно реже.

«Эти темы тесно взаимосвязаны. Если у человека недостаточно доходов, он вынужден делать очень болезненные выборы — например, между покупкой продуктов и посещением стоматолога», — отмечает Кропа.

По её словам, ощущения людей не отражают общую экономическую картину, а связаны с их конкретным ежедневным опытом.

«Да, на макроуровне инфляция уравновешивается ростом зарплат, но каждый, кто заходит в магазин, видит, что цены на продукты растут гораздо быстрее. А рост зарплат и пенсий очень неравномерный. Поэтому домохозяйства ощущают давление по-разному, и это напрямую влияет на уровень стресса», — поясняет эксперт.

Согласно исследованию, чаще всего жители стараются планировать бюджет и искать дополнительные источники дохода.

«Это меня очень радует — люди начинают задумываться о бюджете. Однако если доходы увеличиваются, но деньги тратятся бездумно, это всё равно что наливать воду в дырявое ведро. Важно не только больше зарабатывать, но и разумно управлять каждым евро», — подчёркивает Кропа.

Она напоминает, что финансовая грамотность особенно важна для тех, у кого доходы кажутся слишком низкими:

«Люди часто думают: мне и так нечем управлять. Но на самом деле — чем меньше доход, тем важнее следить за каждым центом. Каждое непродуманное решение в такой ситуации может существенно повлиять на бюджет», — подчёркивает Кропа.