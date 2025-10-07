Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Благодаря низким налогам дизель в Эстонии дешевле, чем в Латвии и Литве 0 121

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Благодаря низким налогам дизель в Эстонии дешевле, чем в Латвии и Литве

В начале года Литва повысила акциз на дизельное топливо, и теперь он там заметно выше, чем в Эстонии. И хотя внутри Эстонии спрос на дизель снижается, благодаря латвийским и литовским покупателям его общий объем продаж в этом году вырос.

Если раньше эстонские водители по возможности заправлялись в Латвии, где топливо было дешевле, то за последние несколько лет ситуация полностью изменилась.

"В Эстонии акциз на дизельное топливо самый низкий в странах Балтии. Разница с Латвией составляет несколько центов, а с Литвой – целых 10 центов без учета налога с оборота. Если принять во внимание начавшуюся в сентябре ценовую войну на топливо, то разрыв стал еще более значительным", – цитирует портал ERR члена правления компании Terminal Алана Вахта.

После повышения акциза в Литве и роста цен на топливо литовские дальнобойщики все чаще выбирают Эстонию для заправки перед дальними рейсами.

"В следующем году акциз в Эстонии, Латвии и Литве повысится, но в Эстонии он все равно останется ниже на 1 цент по сравнению с Латвией и на 14 центов – с Литвой, без учета налога с оборота. В 2027 году акциз снова вырастет и у нас, и в Литве, но разница останется той же – 14 центов", – сказал Вахт.

Читайте нас также:
#топливо #азс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Mars покупает производителя Pringles за 36 млрд долларов США
Изображение к статье: Mars покупает производителя Pringles за 36 млрд долларов США
Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Чашечка кофе в Дубае может обойтись в 680 USD
Изображение к статье: При таком пейзаже и цена соответственная, Иконка видео
Изображение к статье: Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран. Иконка видео
Перу - молибденовая сверхдержава: почему этот металл необходим миру 474
Изображение к статье: Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти
Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти 2 314
Изображение к статье: Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад
Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад 1 548
Изображение к статье: Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку
Царь руин. Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку 383

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 2
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 5
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 16
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 12
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 27
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 19
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 2
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 5
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео