В начале года Литва повысила акциз на дизельное топливо, и теперь он там заметно выше, чем в Эстонии. И хотя внутри Эстонии спрос на дизель снижается, благодаря латвийским и литовским покупателям его общий объем продаж в этом году вырос.

Если раньше эстонские водители по возможности заправлялись в Латвии, где топливо было дешевле, то за последние несколько лет ситуация полностью изменилась.

"В Эстонии акциз на дизельное топливо самый низкий в странах Балтии. Разница с Латвией составляет несколько центов, а с Литвой – целых 10 центов без учета налога с оборота. Если принять во внимание начавшуюся в сентябре ценовую войну на топливо, то разрыв стал еще более значительным", – цитирует портал ERR члена правления компании Terminal Алана Вахта.

После повышения акциза в Литве и роста цен на топливо литовские дальнобойщики все чаще выбирают Эстонию для заправки перед дальними рейсами.

"В следующем году акциз в Эстонии, Латвии и Литве повысится, но в Эстонии он все равно останется ниже на 1 цент по сравнению с Латвией и на 14 центов – с Литвой, без учета налога с оборота. В 2027 году акциз снова вырастет и у нас, и в Литве, но разница останется той же – 14 центов", – сказал Вахт.