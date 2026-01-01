Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пузырь ИИ лопнет, в дома придут роботы-гуманоиды, продолжится скупка золота: FT не угадывает, но продолжает гадать 0 179

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пузырь ИИ лопнет, в дома придут роботы-гуманоиды, продолжится скупка золота: FT не угадывает, но продолжает гадать

Газета Financial Times опубликовала свои традиционные ежегодные прогнозы.

Отметим, что прошлогодние прогнозы FT оказались худшими за все время – сразу семь из 20 оказались неправильными. Газета, например, ошиблась в прогнозе о мирном соглашении между Украиной и Россией, процентных ставках в США (их таки снизили), ссоре Маска с Трампом (они поссорились, но потом помирились).

Что же Financial Times предсказывает на этот раз?

Общий уровень торговых пошлин США больше повышаться не будет.

Пузырь ИИ лопнет, но крупные компании выживут и общее падение рынка ограничится 10-15%.

Досрочных выборов президента во Франции не будет.

Китайский юань существенно не укрепится.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи удержится в должности весь год.

За исключением Японии, центробанки продолжат снижать процентные ставки в 2026 году.

Произойдет серия сложных банкротств среди частных компаний.

Появятся первые домашние роботы-гуманоиды.

Рост ВВП в Африке будет немного больше, чем в Азии. Половина из 20 самых быстрорастущих экономик мира в следующем году будут африканскими.

Стоимость золота поднимется выше $5000 за унцию.

Появление коммерчески жизнеспособного квантового компьютера в 2026 году не произойдет, но это будет вскоре.

Искусственный интеллект пока не сможет создать песню, которая возглавила бы чарты.

Tesla не сможет переломить падение доли рынка в США, Евросоюзе и Китае.

Ни одна из профессиональных спортсменок не сможет потеснить мужчин в списке пятидесяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Читайте нас также:
#финансы #искусственный интеллект #технологии #золото #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В сборочном цеху предприятия. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за решения Индонезии резко выросли мировые цены на никель
Изображение к статье: Лабубу превращается в лабуду: покупатели наигрались со странными куклами
Изображение к статье: А то понаплыли. Стоимость посещения Рижского порта круизными судами увеличится на 10-15%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео