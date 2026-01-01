Газета Financial Times опубликовала свои традиционные ежегодные прогнозы.
Отметим, что прошлогодние прогнозы FT оказались худшими за все время – сразу семь из 20 оказались неправильными. Газета, например, ошиблась в прогнозе о мирном соглашении между Украиной и Россией, процентных ставках в США (их таки снизили), ссоре Маска с Трампом (они поссорились, но потом помирились).
Что же Financial Times предсказывает на этот раз?
Общий уровень торговых пошлин США больше повышаться не будет.
Пузырь ИИ лопнет, но крупные компании выживут и общее падение рынка ограничится 10-15%.
Досрочных выборов президента во Франции не будет.
Китайский юань существенно не укрепится.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи удержится в должности весь год.
За исключением Японии, центробанки продолжат снижать процентные ставки в 2026 году.
Произойдет серия сложных банкротств среди частных компаний.
Появятся первые домашние роботы-гуманоиды.
Рост ВВП в Африке будет немного больше, чем в Азии. Половина из 20 самых быстрорастущих экономик мира в следующем году будут африканскими.
Стоимость золота поднимется выше $5000 за унцию.
Появление коммерчески жизнеспособного квантового компьютера в 2026 году не произойдет, но это будет вскоре.
Искусственный интеллект пока не сможет создать песню, которая возглавила бы чарты.
Tesla не сможет переломить падение доли рынка в США, Евросоюзе и Китае.
Ни одна из профессиональных спортсменок не сможет потеснить мужчин в списке пятидесяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
