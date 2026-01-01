Отметим, что прошлогодние прогнозы FT оказались худшими за все время – сразу семь из 20 оказались неправильными. Газета, например, ошиблась в прогнозе о мирном соглашении между Украиной и Россией, процентных ставках в США (их таки снизили), ссоре Маска с Трампом (они поссорились, но потом помирились).

Что же Financial Times предсказывает на этот раз?

Общий уровень торговых пошлин США больше повышаться не будет.

Пузырь ИИ лопнет, но крупные компании выживут и общее падение рынка ограничится 10-15%.

Досрочных выборов президента во Франции не будет.

Китайский юань существенно не укрепится.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи удержится в должности весь год.

За исключением Японии, центробанки продолжат снижать процентные ставки в 2026 году.

Произойдет серия сложных банкротств среди частных компаний.

Появятся первые домашние роботы-гуманоиды.

Рост ВВП в Африке будет немного больше, чем в Азии. Половина из 20 самых быстрорастущих экономик мира в следующем году будут африканскими.

Стоимость золота поднимется выше $5000 за унцию.

Появление коммерчески жизнеспособного квантового компьютера в 2026 году не произойдет, но это будет вскоре.

Искусственный интеллект пока не сможет создать песню, которая возглавила бы чарты.

Tesla не сможет переломить падение доли рынка в США, Евросоюзе и Китае.

Ни одна из профессиональных спортсменок не сможет потеснить мужчин в списке пятидесяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира.