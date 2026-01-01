Baltijas balss logotype
Японский автогигант снизил годовой план на электромобили

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флагманская "электричка" Страны Восходящего Солнца.

Флагманская "электричка" Страны Восходящего Солнца.

Это решение отражает глобальную тенденцию замедления роста рынка.

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. уведомил поставщиков комплектующих, что рассчитывает произвести более 10 млн автомобилей в 2026 году, передают со ссылкой на Reuters. По словам информированных источников, такой прогноз обусловлен устойчивым спросом на гибридные автомобили в США. Глобальное производство автомобилей Toyota (с учетом дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors) за 11 месяцев прошлого года увеличилось на 4,9%, до 9,18 млн единиц. Компания ожидает, что по итогам всего текущего года произведет около 10 млн авто. Производство в Японии в январе-ноябре выросло на 5,3%, до 3,03 млн машин, за пределами страны - на 4,6%, до 6,15 млн автомобилей.

При этом корпорация сократила свои планы по производству электромобилей (EV) на 2026 год на треть, согласно сообщению японского делового издания Nikkei. Первоначально компания намеревалась выпустить 1,5 миллиона электромобилей в 2026 году, но теперь планируется произвести лишь 1 миллион. Это решение отражает глобальную тенденцию замедления роста рынка электромобилей и адаптацию автопроизводителей к новым экономическим и рыночным реалиям.

Toyota является последним из автопроизводителей, кто объявил о пересмотре своих планов по производству электромобилей. В условиях ослабления спроса на электромобили, многие компании сталкиваются с необходимостью корректировки своих целей. Хотя электромобили остаются важным направлением в развитии автомобильной промышленности, их продажи растут медленнее, чем предполагалось ранее.

Например, компания Ford и General Motors в США также сократили или отложили выпуск новых моделей электромобилей, пытаясь избежать значительных затрат на машины, которые не находят быстрого отклика у потребителей. Прогнозы роста рынка были оптимистичны, но реальность показала, что переход на электромобили требует более длительного времени и значительных изменений в инфраструктуре и потребительских привычках.

Несмотря на корректировку планов, Toyota не отказывается от долгосрочных целей. В своем заявлении компания подтвердила намерение выпускать до 3,5 миллионов электромобилей в год к 2030 году. Однако Toyota уточнила, что эти показатели следует рассматривать как ориентиры для акционеров, а не как конкретные обязательства.

Важно отметить, что электромобили составляют лишь малую долю текущих продаж компании. В прошлом году Toyota продала около 104 000 электромобилей, что составляет около 1% от общего объема её мировых продаж. Этот факт подчеркивает амбициозность цели производства миллиона электромобилей в год уже к 2026 году.

Исторически Toyota делала ставку на гибридные автомобили, что позволило компании лидировать на рынке экологически чистого транспорта, не полагаясь полностью на электромобили. Модели, такие как Prius, снискали мировое признание и укрепили позиции Toyota как компании, ориентированной на экологичные решения. Однако на фоне растущего давления со стороны конкурентов и государственных регуляторов компания вынуждена ускорять свои разработки в сфере полностью электрических моделей.

Тем не менее переход на производство большего числа электромобилей требует значительных инвестиций в разработку новых платформ и технологий, а также адаптацию систем производства.

Пересмотр планов Toyota и других автопроизводителей, таких как Volvo, указывает на общие трудности, с которыми сталкивается мировая автомобильная промышленность в переходе на электромобили. Volvo, например, недавно отказалась от цели полного перехода на электромобили к 2030 году, заявив, что будет продолжать выпускать гибридные модели. Это свидетельствует о том, что даже такие передовые компании, как Volvo, пересматривают свои подходы к электрификации, осознавая, что гибриды могут оставаться более востребованными на рынке в течение ближайших лет.

Решение Toyota сократить производство электромобилей на 2026 год показывает реалии современного рынка: несмотря на долгосрочные цели по экологизации транспорта, адаптация к новым условиям и технологиям требует больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. Тем не менее компания продолжает развивать электрические и гибридные технологии, стремясь сохранить лидерство в условиях меняющегося мирового автомобильного рынка.

#инвестиции #рынок #производство #технологии #автомобили #электромобили
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
