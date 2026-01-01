Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. уведомил поставщиков комплектующих, что рассчитывает произвести более 10 млн автомобилей в 2026 году, передают со ссылкой на Reuters. По словам информированных источников, такой прогноз обусловлен устойчивым спросом на гибридные автомобили в США. Глобальное производство автомобилей Toyota (с учетом дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors) за 11 месяцев прошлого года увеличилось на 4,9%, до 9,18 млн единиц. Компания ожидает, что по итогам всего текущего года произведет около 10 млн авто. Производство в Японии в январе-ноябре выросло на 5,3%, до 3,03 млн машин, за пределами страны - на 4,6%, до 6,15 млн автомобилей.

При этом корпорация сократила свои планы по производству электромобилей (EV) на 2026 год на треть, согласно сообщению японского делового издания Nikkei. Первоначально компания намеревалась выпустить 1,5 миллиона электромобилей в 2026 году, но теперь планируется произвести лишь 1 миллион. Это решение отражает глобальную тенденцию замедления роста рынка электромобилей и адаптацию автопроизводителей к новым экономическим и рыночным реалиям.

Toyota является последним из автопроизводителей, кто объявил о пересмотре своих планов по производству электромобилей. В условиях ослабления спроса на электромобили, многие компании сталкиваются с необходимостью корректировки своих целей. Хотя электромобили остаются важным направлением в развитии автомобильной промышленности, их продажи растут медленнее, чем предполагалось ранее.

Например, компания Ford и General Motors в США также сократили или отложили выпуск новых моделей электромобилей, пытаясь избежать значительных затрат на машины, которые не находят быстрого отклика у потребителей. Прогнозы роста рынка были оптимистичны, но реальность показала, что переход на электромобили требует более длительного времени и значительных изменений в инфраструктуре и потребительских привычках.

Несмотря на корректировку планов, Toyota не отказывается от долгосрочных целей. В своем заявлении компания подтвердила намерение выпускать до 3,5 миллионов электромобилей в год к 2030 году. Однако Toyota уточнила, что эти показатели следует рассматривать как ориентиры для акционеров, а не как конкретные обязательства.

Важно отметить, что электромобили составляют лишь малую долю текущих продаж компании. В прошлом году Toyota продала около 104 000 электромобилей, что составляет около 1% от общего объема её мировых продаж. Этот факт подчеркивает амбициозность цели производства миллиона электромобилей в год уже к 2026 году.

Исторически Toyota делала ставку на гибридные автомобили, что позволило компании лидировать на рынке экологически чистого транспорта, не полагаясь полностью на электромобили. Модели, такие как Prius, снискали мировое признание и укрепили позиции Toyota как компании, ориентированной на экологичные решения. Однако на фоне растущего давления со стороны конкурентов и государственных регуляторов компания вынуждена ускорять свои разработки в сфере полностью электрических моделей.

Тем не менее переход на производство большего числа электромобилей требует значительных инвестиций в разработку новых платформ и технологий, а также адаптацию систем производства.

Пересмотр планов Toyota и других автопроизводителей, таких как Volvo, указывает на общие трудности, с которыми сталкивается мировая автомобильная промышленность в переходе на электромобили. Volvo, например, недавно отказалась от цели полного перехода на электромобили к 2030 году, заявив, что будет продолжать выпускать гибридные модели. Это свидетельствует о том, что даже такие передовые компании, как Volvo, пересматривают свои подходы к электрификации, осознавая, что гибриды могут оставаться более востребованными на рынке в течение ближайших лет.

Решение Toyota сократить производство электромобилей на 2026 год показывает реалии современного рынка: несмотря на долгосрочные цели по экологизации транспорта, адаптация к новым условиям и технологиям требует больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. Тем не менее компания продолжает развивать электрические и гибридные технологии, стремясь сохранить лидерство в условиях меняющегося мирового автомобильного рынка.