Общие расходы на посещение порта Риги для круизных судов с сегодняшнего дня вырастут на 10-15% в зависимости от размера судов, сообщила администрация Рижского свободного порта.

В администрации пояснили, что с увеличением объема отходов, которые круизные лайнеры сдают в порту, растут и расходы порта на утилизацию отходов.

В связи с этим пересмотрена ставка санитарного сбора для круизных судов. С сегодняшнего дня санитарный сбор для круизных судов в порту Риги увеличится в 2,5 раза — с 3,2 центов за брутто-тонну (GT) до 8 центов за GT.

В связи с этими изменениями общие расходы круизных судов на посещение порта Риги увеличатся примерно на 10-15% в зависимости от размера судна, сообщили в администрации.

Сообщение администрации Рижской свободной гавани в официальном издании «Latvijas vēstnesis» свидетельствует, что в то же время ставка санитарного сбора для пассажирских судов и пассажиро-грузовых судов увеличится в три раза — с 2,2 цента за GT до 6,8 цента за GT. В администрации свободной зоны поясняют, что такая ставка соответствует ставке санитарного сбора, которая в настоящее время установлена в порту Риги для всех других судов, за исключением круизных.

В отчете говорится, что в прошлом году администрация в открытом конкурсе выбрала поставщика услуг по приему и утилизации отходов, образованных судами. В течение срока действия заключенного договора о закупке администрация рассчитывается с поставщиком услуг в соответствии с фактически переданным количеством судовых отходов и в соответствии с тарифами поставщика услуг.

Таким образом, новый порядок заменил ранее существовавшую практику, когда вознаграждение поставщику услуг определялось в виде взаимно согласованного процента от доходов от санитарных сборов.

В свободном порту поясняют, что санитарный сбор должен уплачиваться всеми судами, заходящими в порт, независимо от количества сданных отходов, даже если судно не сдает отходы в порту. Размер санитарной пошлины для судна не меняется при разных посещениях порта, даже если в одном случае количество сданных отходов больше, чем в другом.

В соответствии с тарифами портов Риги, до сих пор к круизным судам применялась более низкая ставка санитарного сбора, чем к грузовым судам — соответственно 3,2 цента за GT и 6,8 цента за GT. Применение такой ставки было возможно в то время, когда плата администрации поставщику услуг не была напрямую связана с фактическим объемом отходов, сданных каждым судном, а соответствовала процентной доле от доходов от санитарных сборов.

По словам представителей свободного порта, таким образом, общие доходы от санитарных сборов, уплаченных всеми судами, покрывали все расходы на управление отходами, поскольку случаи, когда судно сдавало относительно большое количество отходов, компенсировались санитарными сборами, уплаченными судами, которые сдавали меньше отходов или не сдавали их вовсе.

В связи с изменением порядка оплаты за прием и утилизацию отходов, образованных судами, тарифы на услуги, с одной стороны, и санитарные сборы, уплачиваемые круизными судами, с другой стороны, привели к ситуации, когда фактические расходы на управление отходами круизных судов и, соответственно, плата за управление, уплачиваемая поставщику услуг, в несколько раз превышали доходы от санитарных сборов, уплачиваемых круизными судами. В связи с этим необходимо было пересмотреть ставку санитарного сбора, установленную для круизных судов.

Свободный порт также сообщил, что в портовые сборы планируется внести изменения, касающиеся пересмотра максимальных предельных тарифов на услуги, предоставляемые судам, — прием отходов и загрязненных вод, использование плавучих средств и поставка питьевой воды. Изменения касаются предельных тарифов в соответствии с ростом затрат и фактической ситуацией в сфере предоставления услуг. В то же время изменения будут касаться конкретных поставщиков услуг, сообщили в свободном порту.

Как уже сообщалось, в 2024 году в порту Риги было обслужено в общей сложности 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году, когда было обслужено 81 681 пассажир круизных судов.