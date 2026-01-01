Baltijas balss logotype
Лабубу превращается в лабуду: покупатели наигрались со странными куклами 0 219

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лабубу превращается в лабуду: покупатели наигрались со странными куклами

Акции Pop Mart International, производителя игрушек Labubu, упали на 4,6% по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже в конце года, следует из торговых данных. На минимуме падение достигало 6,2%.

Для Pop Mart это самое сильное падение за последние три недели, и по динамике ее акции стали худшими в составе индекса MSCI Asia Pacific, указывает Bloomberg.

Поводом для снижения котировок стали сообщения об ослаблении спроса на Labubu, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, некоторые спекулянты прекратили закупать игрушки из-за того, что колебания цен на вторичном рынке в Китае указали на ослабление спроса. Эти сообщения в очередной раз ударили по доверию инвесторов к Pop Mart.

Labubu («Лабубу») — это зубастая кукла-монстрик, персонаж, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином: он главный герой серии, и кроме него есть еще Molly («Молли») и Crybaby («Плакса»). Pop Mart продает эти игрушки в формате «слепых коробок»: покупатель не знает, какая именно фигурка внутри, пока не откроет упаковку.

За счет ажиотажа вокруг Labubu акции Pop Mart взлетели более чем на 100% с начала 2025 года. Однако падение цен на игрушки и данные, указывающие на продажи за рубежом в праздничный сезон слабее ожидаемого, усилили сомнения инвесторов в устойчивости бренда.

Относительно пика, зафиксированного в августе, акции Pop Mart упали на 44%, а капитализация сократилась более чем на $25 млрд.

#финансы #рынок #акции #Китай #игрушки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео