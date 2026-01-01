Китайская авиакомпания Air China объявила о подписании соглашения о покупке у европейского аэрокосмического концерна Airbus 60 самолетов A320neo общей каталожной стоимостью около $9,5 млрд.

Таким образом один самолет обойдется китайцам в 158 млн долларов (135 млн евро).

Ожидается, что поставка лайнеров будет осуществляться с 2028 года по 2032 год, говорится в пресс-релизе Air China.

Ранее во вторник China Aircraft Leasing сообщила о том, что ее подразделение CALC (Британские Виргинские острова) договорилось о покупке 30 самолетов A320neo у Airbus.

Днем ранее китайские авиакомпании Spring Airlines и Juneyao Airlines объявили о планах приобрести соответственно 30 и 25 самолетов A320.