Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Air China купит 60 самолетов Airbus за 9,5 млрд долларов 0 97

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Air China купит 60 самолетов Airbus за 9,5 млрд долларов

Китайская авиакомпания Air China объявила о подписании соглашения о покупке у европейского аэрокосмического концерна Airbus 60 самолетов A320neo общей каталожной стоимостью около $9,5 млрд.

Таким образом один самолет обойдется китайцам в 158 млн долларов (135 млн евро).

Ожидается, что поставка лайнеров будет осуществляться с 2028 года по 2032 год, говорится в пресс-релизе Air China.

Ранее во вторник China Aircraft Leasing сообщила о том, что ее подразделение CALC (Британские Виргинские острова) договорилось о покупке 30 самолетов A320neo у Airbus.

Днем ранее китайские авиакомпании Spring Airlines и Juneyao Airlines объявили о планах приобрести соответственно 30 и 25 самолетов A320.

Читайте нас также:
#авиация #сделка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В сборочном цеху предприятия. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за решения Индонезии резко выросли мировые цены на никель
Изображение к статье: Пузырь ИИ лопнет, в дома придут роботы-гуманоиды, продолжится скупка золота: FT не угадывает, но продолжает гадать
Изображение к статье: Лабубу превращается в лабуду: покупатели наигрались со странными куклами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео