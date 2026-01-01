Цены на никель поднялись до максимума за девять месяцев после того, как Индонезия сигнализировала о намерении снизить добычу этого металла.

Котировки никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов в конце года поднимались на 4,7%, до $16 560 за тонну.

Индонезия сократит производство никеля в 2026 году, чтобы лучше соответствовать рыночной ситуации в плане спроса и предложения, цитирует CNBC Indonesia министра энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлила Лахадалию.

Страна производит порядка 70% никеля в мире.

При этом динамика цен на этот металл, используемый в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов, в уходящем году остается одной из худших на Лондонской бирже металлов (LME). Во многом это связано с ростом поставок и активным наращиванием запасов на складах.

Тем временем серебро демонстрирует повышенную волатильность. Накануне цены рухнули более чем на 10%, рекордными темпами с 2020 года, а затем цены выросли на 5,2%, до $74 за тройскую унцию.

Ранее стоимость серебра впервые в истории превышала $80 за унцию, тогда как еще в ноябре драгметалл стоил $50 за унцию. За 2025 год серебро выросло в цене в 2,5 раза.