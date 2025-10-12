Baltijas balss logotype
Искусственный интеллект будет ежегодно увеличивать рыночную капитализацию на треть

Бизнес
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый высокопроизводительный компьютер Jupiter компании Nvidia.

Новый высокопроизводительный компьютер Jupiter компании Nvidia.

Передовые технологии будут активно внедряться в автомобилестроении, здравоохранении, розничной торговле, финансовой сфере и промышленном производстве.

Мировой рынок технологий искусственного интеллекта растет так быстро, что аналитики сильно расходятся в оценках и прогнозах.

Согласно рыночному обзору, подготовленному Grand View Research, объем мирового рынка искусственного интеллекта в 2024 году оценивался в $279,22 млрд, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет $1,812 трлн. В среднем с 2025 по 2030 год рынок будет расти ежегодно на 35,9%. Передовые ИИ-технологии будут активно внедряться в автомобилестроении, здравоохранении, розничной торговле, финансовой сфере и промышленном производстве.

Market Data Forecast в своем обзоре оценивает объем рынка ИИ в 2024 году в $292,03 млрд. В 2025 году, согласно прогнозу компании, рынок вырастет до $401,37 млрд и далее будет расти в среднем на 37,4% в год, достигнув в 2033 году $5,110 трлн.

Самые щедрые оценки рынка в настоящее время и одновременно самые умеренные прогнозы на будущее дает Precedence Research. Объем рынка в 2024 году компания оценивает в 638,23 млрд, темпы роста на ближайшее десятилетие — в $19,1% в год, объем рынка в 2034 году — в $3,681 трлн.

Главный рынок ИИ-технологий — США (по разным оценкам, его доля составляет примерно от 30% до 39% мирового).

#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

