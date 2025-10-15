В Латвии гендерный разрыв в оплате труда по-прежнему один из самых высоких в Европейском союзе (ЕС) - примерно 20-22% (в зависимости от года и методологии), свидетельствуют данные "Eurostat", пишет Diena.

Это означает, что женщины в среднем зарабатывают на пятую часть меньше мужчин за равную работу или на эквивалентной должности, говорит Марис Силиниекс, директор по маркетингу рекрутинговой компании "WorkingDay Latvia".

Для сравнения, в Эстонии этот разрыв также значителен - около 20%, а в Литве он составляет около 13-15%. В ряде стран Западной Европы, таких как Франция, Бельгия, Италия, Словения, этот показатель значительно ниже - от 4% до 10%, и наблюдается устойчивая тенденция к его сокращению.

Например, данные "Eurostat" о нескорректированном разрыве в оплате труда подразумевают, что берётся заработная плата всех работающих женщин (выраженная в почасовой ставке) и заработная плата всех работающих мужчин, и рассчитывается разница. Нескорректированный разрыв в оплате труда, по сути, отражает структуру занятости, например, тот факт, что женщины чаще работают на низкооплачиваемых должностях по сравнению с мужчинами.

Старший консультант исследовательской и консалтинговой компании "Figure Baltic Advisory" Даце Тауриня отмечает, что женщины также чаще работают неполный рабочий день (по этой причине женщины получают меньше переменных компонентов оплаты труда, чем сотрудники, работающие полный рабочий день), и у женщин чаще случаются перерывы в карьере в связи с уходом за детьми или другими обязанностями. Нескорректированный разрыв в оплате труда служит скорее отправной точкой для анализа, чем прямым доказательством дискриминации.

В отличие от многих стран Западной Европы, в Латвии наблюдается менее равномерное распределение женщин между низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми должностями, что, несомненно, даёт пищу для размышлений. Конечно, возникает вопрос, почему женщины выбирают низкооплачиваемую работу.

Говоря о молодых людях, выходящих на рынок труда, Тауриня отмечает, что для молодых специалистов гендерный разрыв в оплате труда не выражен или вообще отсутствует, он увеличивается с возрастом. Более существенные различия наблюдаются в возрастной группе 30-45 лет - в то время, когда многие женщины воспитывают детей и временно сокращают свою рабочую нагрузку или выбирают более гибкую, но низкооплачиваемую работу.