МВФ призывает латвийцев активнее копить на старость 1 945

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: МВФ призывает латвийцев активнее копить на старость

Латвии следует укреплять 2-й и 3-й пенсионные уровни, чтобы повысить достаточность пенсий, рекомендует Международный валютный фонд (МВФ), который провел исследование пенсионной системы Латвии, пишет Diena.

Это обеспечило бы адекватные пенсии и снизило финансовую нагрузку на государственную пенсионную систему в будущем. МВФ рекомендует Латвии увеличить долю отчислений на 2-й уровень, вернув туда перенесенный на 1-й уровень процентный пункт, повысить доходность планов 2-го и 3-го уровней, а также стимулировать накопления на 3-м уровне.

Именно 3-й уровень должен стать основным источником для обеспечения достойных пенсий в будущем.

Сейчас этот уровень в основном используют домохозяйства со средним и высоким доходом, однако государству следует стимулировать участие в нем, предоставляя налоговые льготы предприятиям, которые делают взносы за своих сотрудников. Еще один вариант - автоматическое участие людей в планах 3-го уровня с возможностью отказаться от участия.

"В целом люди в Латвии довольно активно участвуют в 3-м пенсионном уровне, но в основном те, у кого средний или высокий доход. От людей с низкими доходами трудно ожидать, что они смогут выделять средства на накопления на 3-м уровне", - отмечает руководитель управления страхования и надзора за пенсионными фондами Банка Латвии Эвия Дундуре.

По мнению Банка Латвии, говорить о введении обязательного участия в 3-м уровне преждевременно, но сделать его привлекательнее нужно. Однако главное - укрепить 2-й уровень, в который вложены миллиарды евро. Кроме того, обязательное участие в 3-м уровне будет дорогостоящим и громоздким процессом, поскольку люди могут из него выходить, а затем вновь вступать.

"Чтобы ввести автоматическое участие в 3-м уровне, нужно принять соответствующий закон. Тогда при заключении трудового договора человека по умолчанию автоматически включали бы в эту систему, но здесь есть важный нюанс - необходимо выбрать подходящий план и пенсионный фонд, а для каждого человека это индивидуально. В нормативных актах следовало бы предусмотреть, какие планы и на основе каких принципов работодатели могут выбирать. Это была бы функция работодателя, а у работника было бы право отказаться. Сначала в систему включались бы все, а далее кто-то может отказаться, а кто-то нет. И тут, учитывая уровень финансовой грамотности населения, мы можем столкнуться с ситуацией, похожей на 2-й пенсионный уровень", - отмечает Дундуре.

#пенсии
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    А МВФ в курсе, как разворованы первый и второй пенсионный уровни, чтобяы призывать к третьему?

    10
    1

