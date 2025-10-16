Утверждается, что принятие и реализация законопроекта дадут дополнительный стимул для развития региона.

Минфин РФ разработал законопроект, который предполагает возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов РФ: Республика Крым, Алтайский край, Калининградская область, Краснодарский край, Приморский край. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», —отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Утверждается, что принятие и реализация законопроекта дадут дополнительный стимул для развития региона, увеличат туристические потоки на территорию республики и создадут новые рабочие места для жителей Алтая.

В 2025 году на территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начала работать игорная зона.

Ранее «Единая Россия» представила законопроект по борьбе с нелегальным рынком азартных игр.

Республика Алтай — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. Столица — город Горно-Алтайск.

На северо-западе граничит с Алтайским краем, на северо-востоке — с Кемеровской областью (Кузбассом), на востоке — с Республикой Хакасия и Республикой Тыва России, на юге — с Монголией и Китайской Народной Республикой, на юго-западе — с Казахстаном.

Образована 1 июня 1922 года как Ойратская автономная область (с 1932 года Ойротская автономная область, с 1948 года Горно-Алтайская автономная область), преобразована в автономную республику 25 октября 1990 года. 3 июля 1991 года преобразована в Горно-Алтайскую АССР. С февраля 1992 года по 7 мая 1992 года именовалась Республикой Горный Алтай.