Американцы обещают дать 80 млн евро на секретный военный объект на западе Латвии

Бизнес
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Американцы обещают дать 80 млн евро на секретный военный объект на западе Латвии

Во время торговой миссии латвийских предпринимателей в США была достигнута договорённость о реализации инвестиционного проекта в Курземе на сумму 80 миллионов евро, сообщило Агентство инвестиций и развития Латвии (ЛАИР).

Более подробную информацию о проекте агентство скрывает, однако отмечает, что планируется развитие мощностей в сфере военного производства.

По данным ЛАИР, американские предприниматели проявили большой интерес к технологиям двойного назначения, а также к энергетическому сектору и зелёным инновациям. В Лиепае продолжается реализация проекта SIA “Norsaf” по производству авиационного топлива, в рамках которого с использованием американских технологий развивается производство экологически чистого горючего.

Кроме того, латвийские предприятия оборонной промышленности, такие как производитель беспилотных летательных аппаратов “Edge Autonomy” и разработчик решений для симуляции травм в обучении военных “Exonicus”, продолжают расширять свою деятельность на рынке США.

Отметим, что с 13 по 17 октября около 50 представителей латвийских компаний приняли участие в торговой миссии в Вашингтон (США).

По данным ЛАИР, экспорт латвийских товаров и услуг в США в 2024 году составил 991,5 миллиона евро, что на 3% больше, чем в 2023 году. Впредь этот экспорт будет облагаться пошлиной в 15%, которую Трамп ввел продукцию стран ЕС.

Объём накопленных прямых инвестиций США в Латвии в 2025 году оценивается всего в 392 миллиона евро.

#сша #инвестиции
